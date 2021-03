Cement totiž na výběr kouče Lubomíra Veřmiřovského ztrácí v tabulce tři body a jakákoliv ztráta bodů by pro Hranice měla vůči jejich šancím na postup do vyřazovacích bojů fatální následky. Body ovšem jako sůl potřebují i Kopřivničtí, mezi oběma nedělními soupeři je totiž ještě deváté Brno, které s jednobodovou ztrátou drží devátou, tedy první nepostupovou příčku.

Kopřivnice měla v posledních dvou týdnech pauzu po náročném programu z posledních kol, stejně dlouho odpočívali ale i Hraničtí. „Pokračovali jsme v tom, co jsme trénovali poslední měsíc. Řešili jsme samozřejmě i soupeře, uvažovali jsme nad tím, co budou Hranice hrát a jak se na ně připravíme. Věřím, že připravení budeme,“ podotkl lodivod domácího celku Lubomír Veřmiřovský, který bude mít v neděli k dispozici téměř kompletní sestavu. „Marek Žingor je zraněný dlouhodobě. Někteří kluci měli šrámy po posledních zápasech, ty ale v prvním týdnu doléčili. Měli bychom tak být komplet,“ upřesnil trenér.

Házenkáři Hranic se v posledních kolech nepotýkali s příliš dobrou formou, z pěti zápasů vyhráli jediný. Shodou okolností to ale bylo zrovna s Kopřivnicí, kterou porazili těsně 29:28. „Bude to tvrdá házená, ve kterém půjde o všechno. Pro oba týmy už je to vlastně zápas play-off. Budou rozhodovat detaily a brankáři,“ uzavřel Veřmiřovský. Nedělní utkání je na programu už od jedenácti hodin.