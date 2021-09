„K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, přesně tak, jak jsme potřebovali,“ řekl pro klubový web trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Od první minuty prvního poločasu to bylo vyrovnané a tvrdé utkání. S tím jsme se dokázali vyrovnat a postupně si vytvořili náskok. Pak jsme již měli zápas pod kontrolou do samotného konce," dodal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.