V posledním kole dlouhodobé části české nejvyšší soutěže se představili na palubovce favorizovaného Zubří, kde téměř celý první poločas vedli, ale nakonec prohráli 23:29.

PO LISTOPADOVÉ DOMÁCÍ PORÁŽCE OD ZUBŘÍ 30:37 prohráli kopřivničtí házenkáři i středeční odvetu na palubovce favorita. | Foto: Deník/Archiv

Házenkáři Kopřivnice tak obsadili konečné 10. místo a příští víkend pro ně začnou domácím soubojem s Hranicemi boje v nevyzpytatelném play-out.

Kopřivničtí vstoupili do utkání dobře a brzy vedli 3:1. Když pak Pyško předvedl několik velmi dobrých zákroků, tak si hosté nadále drželi náskok dvou branek (8:6). Valaši však v polovině první půle vyrovnali, ale bojující Kopřivnice vedla v 19. minutě znovu o dvě branky, když na 10:8 zvyšoval nejlepší kopřivnický střelec Hanus.

Závěr úvodního poločasu však vyšel lépe Zubří, které se ve 25. minutě dostalo poprvé v zápase do vedení (12:11), které až do závěrečného klaksonu nepustilo.

„V prvním poločase jsme hráli opravdu výborně a skvěle zachytal Pyško, ale bohužel jsme měli zase trošku smůly. Brzo se zranil Gelnar, pak i Střelec a na křídlo musel chvíli Bukovský. Potom se zranil Patrik Fulnek, který bude nějakou dobu mimo. V závěru poločasu jsme pak udělali pár chyb, které Zubří využilo," vracel se kouč Kopřivnice Ivo Vávra k první třicetiminutovce, po které jeho tým prohrával 12:14.

V úvodních patnácti minutách druhé půle pak Zubřané zápas rozhodli, když Šlachta, jenž v Kopřivnici pomáhal v prvoligové sezoně, zvyšoval proměněnou sedmičkou již na 19:15.

„Věděli jsme, že Zubří většinu posledních zápasů rozhodlo v prvních deseti minutách druhého poločasu a bohužel se to stalo znovu. Naběhli na nás, přitvrdili v obraně a my jsme tam měli nešťastné vyloučení, kdy jsme hráli ve čtyřech," připomněl Vávra zlomové dvojnásobné oslabení.

Domácí tak dali vítězstvím 29:23 dárek svému trenérovi. Andrej Titkov totiž slavil 48. narozeniny.

„Pořád jsme museli dotahovat, ale v závěru prvního poločasu se to zlomilo a my jsme se dostali do vedení. Ve druhém poločase se projevila naše lepší trénovanost," uvedl zkušený kouč Zubří, které ve čtvrtfinále vyzve Frýdek-Místek.

V podobném duchu pak reagoval i jeho protějšek. „Zubří má vyrovnaný a široký kádr. My jsme pak odpadli trošku fyzicky a musel hrát i Rachač, který nastoupil po dlouhé pauze. V prvním poločase šlo vidět, že pokud hrajeme svoji hru, tak umíme trápit i přední týmy tabulky, ale bohužel tréninkový proces je znát, když týmy z vrchu tabulky trénují téměř denně, zatímco my takové možnosti nemáme," dodal závěrem Vávra.

Extraliga házenkářů, závěrečné 22. kolo základní části:

HC ROBE ZUBŘÍ – KH KOPŘIVNICE 29:23 (14:12)

Rozhodčí: Bečička, Bubeníček. Sedmičky: 2/2 – 4/3. Vyloučení: 4:8. Diváci: 997.

Nejvíce branek Zubří: Zahradníček 6, Václav 4, Hrstka 3.

KH Kopřivnice: Pyško, Žingor – Střelec, Rachač, Zima 2, Jan Gřes 1, Mička, Petřík, Jiří Gřes 4/3, P. Fulnek 4, Martinát, Gelnar 1, L. Veřmiřovský 3, Hanus 2, Mynář 4, Bukovský 2. Trenér: Vávra. Vedoucí: I. Fulnek.

Zbylé výsledky 22. kola:

Dukla Praha –Litovel 40:18, Brno –Plzeň 26:34, Nové Veselí – Lovosice 26:29, Hranice –Jičín 27:30, Frýdek-Místek –Karviná 35:29.

Čtvrtfinálové dvojice play-off:

Plzeň – Jičín, Zubří – Frýdek-Místek, Dukla Praha – Brno, Lovosice – Karviná.

Extraliga házenkářů

Konečná tabulka základní části

1. Plzeň 22 16 2 4 664:551 34

2. Zubří 22 16 1 5 648:568 33

3. Dukla Praha 22 16 0 6 677:575 32

4. Lovosice 22 14 1 7 676:616 29

5. Karviná 22 12 0 10 662:656 24

6. Brno 22 11 1 10 578:591 23

7. Fr.-Místek 22 10 0 12 601:628 20

8. Jičín 22 9 0 13 552:580 18

9. Nové Veselí 22 8 1 13 597:650 17

10. Kopřivnice 22 6 2 14 604:667 14

11. Hranice 22 6 1 15 596:668 13

12. Litovel 22 3 1 18 607:712 7