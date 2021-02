Jičínští si v úvodu vypracovali několikabrankový náskok, který po zbytek zápasu víceméně udržovali. „Je to těžké, tak trochu se s tím vším teď pereme, ale klukům toho moc vyčíst nemůžu. Nicméně jsme udělali asi patnáct technických chyb, což takové zápasy rozhoduje,“ ví kouč Lubomír Veřmiřovský. „Zachytali nám brankáři, obrana byla dobrá, ale opět nám nefungoval útok. Byli jsme tým, který dával pětatřicet branek, dneska jich těžce dáme pětadvacet. Kluci jsou psychicky dole, nezbývá nám ale nic jiného, než se s tím poprat,“ uvědomuje si kopřivnický trenér.

„Naší prioritou je teď udržet postupovou osmičku a dostat se do play-off. To je úplně nová soutěž. Musíme se prostě dát dohromady psychicky a zlepšit útočnou fázi. Kluci makají, moc jim toho vyčíst nemůžu, sami chtějí negativní dynamiku otočit. Pokud se nám to podaří zlomit, bude to pro nás do budoucna obrovský posun,“ uzavřel Lubomír Veřmiřovský. V dalším kole Kopřivnici čeká další důležitý duel, v sobotu se představí na palubovce devátých Hranic.

Kopřivnice – Jičín 22:27 (8:13)

Nejvíce branek: Hanus 6, Fulnek 4/1, Gřes 4 – Dolejší 7/2, Krahulec 6/1, Miľko 5. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 5/3 – 4/3. Vyloučení: 2:3. ČK: Kovařík.