Novojičínské plavání bylo opět v akci. Juniorští reprezentanti David Koutný s Šimonem Vavřínem se představili na prestižní evropské soutěži Swim Open Stockholm ve Švédsku. Pro oba borce šlo o první zkušenost změřit si síly ve vynikající mezinárodní konkurenci v seniorské kategorie.

Novojičnští plavci s trenérem Pernou. vlevo Šimon Vavřín, vpravo David Koutný | Foto: Plavecký klub Nový Jičín

Šimon Vavřín startoval ve všech prsařských disciplínách. Na dvou stovkové distanci postoupil do finále C, kde obsadil časem 2:25.60 páté místo, celkově jednadvacátý. Na stovce dosáhl v rozplavbách výkonu 1:06.09, což bohužel na postup nestačilo a obsadil celkově 28. příčku. V závěrečné disciplíně na 50m se mu opět podařilo postoupit do finále C, kde dohmátl v čase 30.14 a bral 6. místo, celkově 22.