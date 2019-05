Tradiční etapa kopcovitým terénem na pomezí Beskyd a Vsetínských vrchů, která je kvůli své náročnosti právem nazývána královskou a zpravidla rozhoduje o vítězce Gracie, startovala i končila v Lichnově. Závodnice jely také přes Pustevny, Bumbálku či Soláň.

Zhruba po deseti kilometrech, na přehledném úseku trati, spadlo pár závodnic. Do nich narazil balík ostatních a na zemi zůstala ležet jedna z Rakušanek. Sice chtěla pokračovat, bolest jí to ale nedovolila a sanitka jí musela převést do nemocnice. „Vezla jí tam naše sanitka, takže jsme museli závod na padesát minut přerušit,“ uvedl ředitel závodu Petr Koláček. „Snad se brzy uzdraví a Gracia pro ni nebude posledním závodem sezony,“ zadoufal.

Už před startem závodu měl navíc nehodu vůz, který do Lichnova vezl izraelský tým – nikomu se naštěstí nic vážného nestalo.

Královská etapa však nabídla i hodně zajímavých momentů přímo v závodě. V jednom ze stoupání se vytvořila zhruba čtyřicetičlenná skupinka závodnic, která odjela zbytku startovního pole. Z ní později odjelo asi deset cyklistek, mezi nimiž byla i favorizovaná Italka Marta Bastianelli a Belgičanka Julie van de Velde.

Tato dvojice ostatním odjela v posledním kopci a rozdala si to o vítězství, z něhož se po dramatickém spurtu radovala Bastianelli, která se tak vrátila zpět do žlutého dresu. „Byl to parádní závod, bylo se na co dívat. Byl to vážně zážitek,“ chválil dramatický závěr Koláček.

Královskou etapu nedokončilo osm závodnic, v závodě jich tak zbylo 91. Nejlepší Češkou je nyní Nikola Bajgerová z Dukly před svou oddílovou kolegyní Jarmilou Machačovou. Orlovanka Kateřina Mudříková se nadále statečně drží v závodě a dokončila i náročnou sobotní etapu.

A co přinese neděle? Možná drama. Bastianelli má před poslední orlovskou etapou náskok 34 vteřin před van de Veldeovou a zdá se, že míří k celkovému vítězství. „Ale rozhodnuto ještě není, může se stát cokoliv. Náskok není tak velký a cyklistika bývá nevyzpytatelná,“ zve všechny diváky na nedělní drama Koláček.

Výsledky IV. etapy: 1. Marta Bastianelli 2:48,44 hod., 2. Julie van de Velde +00:00 min., 3. Kelly van den Steen +01:14, 4. Rotem Gafinovitz +01:14, 5. Birgitte Andersen +01:14, 6. Maria Novolodskaja +01:14, 7. Hanna Nilsson +01:14, 8. Daria Malkova +01:14, 9. Urska Pintar +01:14, 10. Polina Kirillova +01:14.

Průběžně: 1. Marta Bastianelli 7:29,27 hod., 2. Julie van de Velde +00:34, 3. Maria Novolodskaja +01:14, 4. Rachel Neylan +01:42, 5. Anna Plichta +01:52, 6. Rotem Gafinovitz +01:55, 7. Urska Pintar +02:03, 8. Ganna Solovei +02:27, 9. Polina Kirillova +02:33, 10. Hanna Nilsson +02:44, …23. Nikola Bajgerová +04:09, …29. Jarmila Machačová +05:31, …52. Tereza Neumanová +17:11, …62. Kamila Janů +18:58, …66. Veronika Jandová +23:12, …74. Elizabeth Ungermanová +27:03, 75. Ema Cetkovská +28:07, …87. Naďa Voráčová +36:13, …89. Kateřina Mudříková +36:56, …91. Barbora Průdková +47:09.