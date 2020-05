Do pomyslného cíle dorazil po necelých dvanácti hodinách, na kole strávil deset. Lysou horu zdolal hned třináctkrát. „Na začátku bylo dole nula stupňů, první čtyři sjezdy byly peklo. Přijel jsem zmrzlý jako eskymácké sáňky,“ řekl Kulhavý.

„Musel jsem jet vždy dva kilometry zabalený, abych se zahřál. Bylo to náročné, nahnat čas a nepromrznout. Po půlce jsem si na chvíli zrychlil, ale ke konci už to bylo těžké. Chytly mě záda, krk, všechno… Už to bolelo, bylo to náročné. Věděl jsem ale, že to dám,“ pokračoval Kulhavý, kterého těšila také charitativní stránka akce v rámci České olympijské nadace.

„Pro mě byla magická hranice dvě stě tisíc korun a ta už padla hned po závodě. Jsem za to rád. Sbírka navíc nekončí, poběží relativně dlouho a ještě určitě naroste. Pomůže to spoustě dětem, aby mohly začít sportovat, pokračovat ve sportování. A to je super,“ dodal Jaroslav Kulhavý, držitel olympijského zlata a stříbra v cross country.