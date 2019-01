Frenštát pod Radhoštěm - Je držitelkou bronzové medaile z paralympiády v Pekingu. Z loňské paralympiády v Londýně se sice vrátila bez medaile, ale i tak se na sportovním poli dočkala úspěchu. Nedávno byla vyhlášena Nejlepším sportovcem Novojičínska za rok 2012. O londýnské olympiádě i o lásce k lyžím hovoří lukostřelkyně Lenka Kuncová z Frenštátu pod Radhoštěm.

Absolutní vítězka. Lukostřelkyně Lenka Kuncová převzala v novojičínském Beskydském divadle ocenění nejúspěšnější sportovkyně loňského roku. | Foto: Deník/Dalibor Tobola

Vrátím se zpátky k olympiádě v Londýně. Odjížděla jste s medailovými ambicemi, ale na medaili se vám nakonec dosáhnout nepodařilo. Byla jste hodně nespokojená?

Je pravda, že jsem na začátku měla poměrně velké ambice, ale neřekla bych, že jsem byla moc zklamaná. Myslím si, že umístění do desátého místa na olympijských hrách je docela úspěch. Kdybych skončila někde na konci startovního pole, tak bych asi zklamaná byla. Samozřejmě, že člověk by měl radost z medaile, ale vždycky to nevyjde.

Hrálo v Anglii velkou roli počasí?

Počasí bylo opravdu hodně špatné. Chytli jsme asi to nejhorší, co se dalo. Vítr, déšť, blesky. A vzhledem k tomu, že počasí bylo takové několik dnů, tak jsem střídala tréninkové dávky s antibiotiky. Navíc tamní zázemí nebylo úplně nejlepší, člověk se pořádně neměl kde schovat, aby si mohl zajistit teplo.

Ale se špatným počasím jste trochu počítali…

Čekali jsme, že v Anglii nebude to počasí nejlepší, ale že to bude taková hrůza, to asi nečekal nikdo.

Přenesme se domů, na letošní vyhlášení Nejlepšího sportovce Novojičínska. Loni jste získala ocenění jako nejlepší handicapovaná sportovkyně, letos jste absolutní vítězkou. Napadlo by vás to?

To mě v žádném případě nenapadlo. Vůbec jsem nic takového nečekala.

Čemu přisuzujete, že Vás sportovní funkcionáři takto ocenili?

Myslíte si, že trochu zhodnotili Vaši dosavadní kariéru? Je možné, že do toho zakalkulovali mou dosavadní trojnásobnou účast na paralympiádě.

A další účast určitě nevylučujete, že?

Vždyť s lukem se dá vlastně střílet až do důchodu. To ano, ale bude záležet na výsledcích (smích).

A co lyže? Jezdila jste monoski. Ještě Vás to drží?

Jezdím pořád. Teď jsme měli naplánované mistrovství republiky, ale bohužel se to pro nízkou účast sportovců neuskutečnilo. Je to trochu smutné, že u nás ubývá lidí, kteří mají zájem o sport, a konkrétně i o lyžování.

Tak to je smutné…

A taky je smutné, jakou roli v tom občas hrají svazy. Když tu akci pořádá jeden svaz a druhý svaz zakáže lidem na této akci účast, tak to je hodně špatné.

Přemýšlíte nad tím, že byste ještě lyžovala vrcholově?

Tak nad návratem do evropského nebo světového poháru zatím opravdu nepřemýšlím. Nemám na to finance a ani nemám čas na shánění sponzorů. Protože kdybych měla trénovat a do toho ještě pracovat, tak to bych neukočírovala. Ale lyžovat jezdím pořád. Je to pro mě výborný způsob, jak si udržet kondičku i přes zimní sezonu.

Takže pilujete fyzičku…

No. Hlavně tím, že je člověk pořád na čerstvém vzduchu, tak je mnohem méně náchylný na nemoci. Tělo získává imunitu. A pak taky posiluji a udržuji veškeré svaly, které potřebuji k lukostřelbě. Takže na rozdíl od jiných kolegů, kteří přes zimu nic nedělají, nemám problém naskočit do aktivního tréninku.

Myslel jsem si, že už jste s monoski sekla…

Ne, ne. Lyže miluji a každou volnou chvíli trávím na lyžích s přítelem, s dětmi nebo jezdím sama. Mám i akce s fakultou tělovýchovy a sportu, kdy třeba děláme dny na monoski. Předvádíme zdravým i tělesně postiženým občanům, co to je monoski, objíždíme lyžařská střediska v České republice, kde se každý může na monoski nebo biski svézt.

Co Vás čeká v lukostřelbě letos?

Letos máme před sebou velkou sezonu a tak asi budeme začínat dost brzy. Na přelomu září a října nás čeká mistrovství světa, které by mělo být někde v Bangkoku, takže nás čeká dlouhá cesta. Ale je to taky otázka financí. Ještě nevíme, jestli nám svaz zaplatí letenky. Situace s financemi je teď hodně špatná, tak doufáme, že to klapne a na mistrovství světa odletíme.