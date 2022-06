Charitativní Běh Advenťáka se uskuteční ve čtvrtek 16. června v Ostravě v Komenského sadech, start je u památníku Rudé armády. Zúčastnit se mohu dospělí (do 35 a nad 35 let) na trase 6,45 km (start v 18.45 hodin) a děti od 6 do 13 let (nejmenší odstartují v 17 hodin), které poběží podle věkové kategorie 200, 400 metrů nebo 1 km. Na akci se můžete připojit i virtuálně, pokud svých 6,45 km zdoláte odkudkoliv a kdykoliv v termínu od 15. do 22. června. Aby se vaše účast opravdu počítala, je třeba se zaregistrovat a zaplatit startovné.