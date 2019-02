Nový Jičín - Součástí dvanáctého závodu Slezského poháru amatérských cyklistů byl i Handbike 2008

Celkem 139 cyklistů, včetně dětí a handbikerů, přijelo v sobotu do Lichnova u Nového Jičína na dvanáctý závod Slezského poháru amatérských cyklistů, kterým byla Velká cena Lašska. Na závodníky čekal rovinatý lichnovský okruh s bodovací sprinterskou prémií a kopcovitější hukvaldský okruh, kde byla pro změnu prémie vrchařská.

Po úvodních lichnovských okruzích s bodovací sprinterskou soutěží a prvním průjezdu vrchařskou prémií na okruhu kolem Hukvald zůstala v čele společně startujících kategorií A+B stále velká skupina přibližně třiceti závodníků. Po druhé vrchařské prémii už však ujelo deset závodníků a peloton se dále rozpadl na dvě menší skupinky. Z té vedoucí do cíle na kopci nad Lichnovem po 89 kilometrech a převýšení 1010 metrů jako první dojel a držitelem putovního poháru pro absolutního vítěze na nejdelší trati se stal Jakub Magnusek (Česká spořitelna MTB).

Ostatní kategorie závodily na kratších tratích. V ženách zvítězila Lucie Nováková (SK Jiří Team Ostrava), nejlepším mužem v kategorii nad 60 let byl Petr Veselý (TJ TŽ Třinec).

Letos poprvé byly vypsány kategorie i pro děti, v rámci vloženého závodu dětí a mládeže od 10 do 14 let, přičemž dívky a chlapci byli hodnoceni samostatně. Osmý ročník Velké ceny Lašska se dále jel jako předposlední závod Českého poháru Handbike 2008. Na lichnovských okruzích si z celé České a Slovenské republiky přijelo zazávodit celkem 19 tělesně postižených sportovců.

Slezský pohár amatérských cyklistů pokračuje v neděli 31. srpna Paskovským kriťákem. Prezentace nejdříve startujících kategorií je v kině v Paskově do 9.30 a jako první vyjede v 10 hodin na rovinatý okruh, dlouhý 1200 metrů, kategorie C (muži 40 až 49 let). Závodu se mohou zúčastnit také děti.

Vítězové jednotlivých kategorií Velké ceny Lašska

A (18 až 29 let):

1. Jakub Magnusek (Česká spořitelna MTB),

2. Petr Bílek (CK Vlastibor Konečný),

3. Petr Hudeček (Forman cycling team),

B (30 až 39 let):

1. Miroslaw Dyka (TJ TŽ Třinec),

2. Miroslav Ondřejka (CK Frenštát p. R. 1),

3. Martin Holiš (Alve MTB),

C (40 až 49 let ):

1. Bohumír Czepczor (TJ TŽ Třinec),

2. Martin Giraczka (SK Šafrata Bohumín),

3. Bogdan Zok (SK Šafrata Bohumín),

D (50 až 59 let):

1. Milan Masný (Racing Olešná F-M),

2. Miroslav Adamčík (Cyklokramo Suchdol n. Odrou),

3. Vladislav Toman (Cyklokramo Suchdol n. Odrou),

E (nad 60 let):

1. Petr Veselý (TJ TŽ Třinec),

2. Petr Homola (SK Šafrata Bohumín),

3. Stanislaw Siwek (GMG Gliwice),

ženy:

1. Lucie Nováková (SK Jiří team Ostrava),

2. Lucie Tomanová (Cyklokramo Suchdol n. Odrou),

3. Kamila Ublanská (CK Orlík Orlová),

junioři (15 až 18 let):

1. Jan Pavlík (Racing Olešná F-M),

2. Tomáš Lukeš (Vortex Bike team),

3. Kristián Škoda (CK Frenštát p. R. 2).

Sprinterská prémie:

kat. A+B: Toman Jiří (Forman cycling team),

kat. C+M: Wenzel Roman (Maxcursor),

kat. D+E+ženy: Baier Jan (TJ Kolík Bohumín).

Vrchařská prémie:

kat. A+B: Jakub Magnusek (Česká spořitelna MTB),

kat. C+M: Bogdan Zok (SK Šafrata Bohumín),

kat. D+E+ženy: Miroslav Adamčík (Cyklokramo Suchdol nad Odrou).

Vložený závod dětí a mládeže

dívky 10 až 12 let: 1. Anna Červenková (Lichnov),

chlapci 10 až 12 let: 1. Petr Pokorný (CK Frenštát pod Radhoštěm), 2. Alan Buzek (Kopřivnice), 3. Jan Uruba (Trojanovice),

dívky 13 a 14 let: 1. Sabina Blachowská (CK Orlík Orlová),

chlapci 13 a 14 let: 1. Pavel Vrábel (CK Orlík Orlová), 2. Tomáš Till (Lubina).

Vložený závod ČP handbike

kategorie HCA: 1. Martin Kovář (SK Kontakt Praha), 2. Ivan Dvořák (1. CZP JČ), 3. Jiří Kuchta (Team Handbike ČR),

kategorie HCB: 1. Michal Šiška, 2. Pavel Děcký, 3. Radim Liška (všichni Team Handbike ČR),

kategorie HCC: 1. Daniel Kukľa (Handbike Team Slovakia), 2. Peter Šelinga (Handbike Team Slovakia), 3. Jan Tománek (CK Příbram),

kategorie HCF: 1. Anna Oroszová (Handbike Team Slovakia), 2. Naďa Tvarohová (1. CZP JČ). (zr)