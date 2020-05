„Svaz čekal, co nejdéle to šlo, ale bylo jasné, že pokud by se hrálo, tak bez diváků, což postrádá veškerou aktivitu. Museli jsme s ukončením souhlasit a rozhodnutí respektujeme,“ hlásí lodivod KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Jeho svěřenci po zimní přestávce chytli parádní formu, jako vítězové odcházeli pětkrát ze šesti zápasů. Ve vyřazovacích bojích mohli plnit roli černého koně soutěže. „Prakticky všechno jsme vyhráli, nepovedl se nám pouze zápas s Duklou Praha. Kluci byli naladění na to, že udělají úspěch v podobě medaile. Připravení na play-off jsme byli, je to strašná škoda,“ mrzí Veřmiřovského. „V dlouhodobém plánu na čtyři roky jsme ve třetím roce měli postup do play-off, což bychom splnili. Předloni jsme byli sedmí, loni šestí a letos pátí, takže vzestupnou tendenci to má,“ těší kopřivnického kouče.

V současné době se často hovoří o ekonomickém dopadu na sportovní kluby, ztráty bohužel počítají i v Kopřivnici. „Permanentky byly pouze na základní část. Zainvestovali jsme do nových hráčů a chtěli vydělat na play-off, na které se mělo platit vstupné. Jenom na tomhle jsme přišli o zhruba sedmset tisíc,“ vypočítává Veřmiřovský. Existenční problémy by ale klub řešit neměl. „Ty by nastaly, kdyby se sáhlo na dotace, což by se stát nemělo. Firmy budou ale myslet především na vlastní záchranu, takže to asi čára přes rozpočet pro spoustu klubů bude,“ myslí si trenér a zároveň předseda KH ISMM Kopřivnice.

Po dobu trvání pandemie trénují kopřivničtí házenkáři podle individuálních plánů. „Hráči po celou dobu trénují s tím, že na našem komunikačním kanálu zveřejňovali, co a kdy dělají, takže máme přehled. Začínáme už ale trénovat hromadně podle nařízení a už pomalu budeme dělat kondiční přípravu směrem k nové sezoně,“ zakončil povídání Lubomír Veřmiřovský.