Kopřivnice se na Valašsku musela obejít bez několika svých důležitých opor. Ze zdravotních důvodů se v sestavě neobjevili Chalupa, Doležal nebo Hardt, v týdnu si navíc přivodil zranění kanonýr Patrik Fulnek. „Chyběli nám, ale na druhou stranu jsme to zase brali jako příležitost pro mladší kluky, kteří tolik nehrají,“ podotkl kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

V první půli mohl být s výkonem svých svěřenců poměrně spokojený. Kopřivničtí se ani v okleštěné sestavě soupeře nezalekli a k vidění byla zajímavá, vyrovnaná házená. V závěru poločasu si sice Zubří vytvořilo tříbrankový náskok, ten ale ještě před koncem poločasu dokázali Kopřivničtí vymazat a do kabin se odcházelo za vyrovnaného stavu.

I po změně stran byl k vidění boj o každý metr palubovky. Už to pomalu začínalo vypadat, že duel skončí hodně těsně, jenže posledních pět minut Kopřivnici nevyšlo. Závěr zápasu Zubří vyhrálo 5:1, celkově pak 31:26 a do odvety si vytvořilo lepší výchozí pozici.

„Odehráli jsme solidních padesát minut, v jednu chvíli jsme dokonce o dvě branky vedli. V závěru jsme ale udělali zbytečné technické chyby, čímž jsme Zubří umožnili trháky a tam byl ten rozdíl,“ ví Lubomír Veřmiřovský. „K tomu jsme navíc nedali čtyři sedmičky. Kluci cítí, že je závěr zápasu škoda, ale zbraně určitě neskládáme a za týden se o páté místo doma porveme. Věřím, že se nám někteří zranění dají dohromady,“ pokračoval trenér v hodnocení.

Velkou radost Veřmiřovskému udělal šesti góly dvacetiletý Jan Polcar. „Hrál dobře, my víme, že to Honza v sobě má. Musí dostávat minuty na hřišti, počítáme s tím, že mu je budeme dávat. Na tréninku jeho kvality vidíme, ale ještě není vyhraný, takže to není schopen častěji přenést do zápasu. Teď ten prostor ale dostal a využil jej,“ řekl závěrem šéf kopřivnické lavičky na adresu talentované spojky.

Zubří – Kopřivnice 31:26 (13:13)

Nejvíce branek: Mořkovský 11/1, Dobeš 5, Šustáček 4 – Polcar 6/1, Bukovský 5/1, Gřes 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 1/1 – 6/3. Vyloučení: 5:3.

Kopřivnice: Admella Izard, Žingor – Jan Gřes, Ježek, Jonák, Fulnek, Polcar, Petřík, Brito Benítez, Bukovský, Hanus, Střelec, D. Zima, Holbein. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.