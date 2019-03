Pro pětatřicetiletého křídelníka to bylo ale tvrdě vykoupeno. Ve finálovém duelu s Nymburkem mu protihráč loktem zlomil jařmový oblouk. Ve středu, proti Svitavám už naskočil na pár minut do hry, dal jednu trojku. Slezané vyhráli 110:68.

„Do Nového Jičína jsem se těšil. Prožil jsem tam krásné roky, je to můj klub,“ začíná povídání opavský křídelník. „Semifinále jsme zvládli, lidé nám fandili, užíval jsem si to, přepadla mě i nostalgie,“ pokračoval Luděk Jurečka.

„Bohužel nedělní finále nedopadlo pro mě dobře. Měl jsem štěstí v neštěstí. Nakonec byla nutná i operace. Ale nemám tam žádné destičky či dráty,“ vrací se k inkriminovanému momentu zkušený basketbalista.

V minulém týdnu se zapojil do tréninku. Hlavu mu ale zdobí boxerská helma. „Je nutnost tuto pomůcku nosit, zvykám si na ni a musím přiznat, že to jako hendikep neberu. Měl jsem obavy, že budu mít horší periferní vidění, ale není tomu tak. Střílel jsem a všechno v pohodě,“ pochvaluje si Luděk Jurečka. Ve středu byl opět ve hře, blýskl se jednou trojkou.

„Byli jsme jasně lepší, od prvních jsme dávali najevo, kdo je na palubovce pánem,“ usmíval se Luděk Jurečka.

Opava má za sebou premiérovou účast v prestižní Lize mistrů. „Velká zkušenost, velký zážitek. Je to pro nás pro všechny velký zápis ve sportovní kariéře. Hrát proti nejlepším týmům v Evropě se hned tak někomu nepodaří,“ podotýká trojkový specialista.

„Jsem rád, že se mi to povedlo. V minulosti jsem poháry hrával, ale proti Lize mistrů to byl slabý odvar,“ srovnává. Jako jeden z mála nastoupil do všech zápasů této evropské soutěže.

„To je potěšující, asi ještě nepatřím do starého železa. Je ale faktem, že zranění nás až neskutečně pronásledovala,“ pokyvuje hlavou Luděk Jurečka, který věří, že Slezané budou z evropské konfrontace těžit: „Hráli jsme proti hráčům, kteří jsou o level dál, posunulo nás to, věřím, téměř jsem si jistý, že v naší soutěži to zúročíme.“