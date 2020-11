Marku, před zápasem byla Kopřivnice papírovým favoritem, nakonec z Veselí vezete bod. Je to málo?

Upřímně, jeli jsme pro dva body. Chceme být Kopřivnicí, která nevyhrává jen doma, ale jezdí pro body i ven. Před zápasem jsme byli na průběžném prvním místě a řekli jsme si, že bychom se tam chtěli udržet. Z tohoto pohledu je tedy pro nás remíza určitě zklamáním.

Moc vám nevyšel úvod, rychle jste prohrávali o tři branky…

Už si to moc popravdě ani nevybavuji. Myslím si, že jsme zbrkle zakončovali naše akce, soupeř nás za to trestal. My jsme ale hru dokázali uklidnit a rychle skóre dorovnali. Potom se to celý zápas přelévalo z jedné strany na druhou a táhlo se to. Nepodali jsme optimální výkon, ale bod je asi spravedlivý.

Překvapilo vás Veselí něčím?

Veselí na nás vytáhlo hru bez brankáře, po třech útocích už jsme si ale dokázali načíst jejich kombinaci. Řekl bych ale, že nás ani tohle nijak zvlášť nepřekvapilo.

Velké problémy vám dělala trojice Kocich, Bartůněk a Melichar, která nasázela hned patnáct branek…

Připravovali jsme se na Kocicha, věděli jsme, že tvoří celou hru Nového Veselí. Veškeré akce jdou přes něj, on vytváří situace i pro ostatní, včetně Melichara s Bartůňkem. Na to jsme se připravovali. Myslím si, že Veselí nemá tak širokou lavičku, mají tam kluky, kteří ještě v extralize nemají tolik odehráno, takže v takových zápasech nedostávají moc prostoru.

Co jste si říkali o poločase v kabině, když jste vedli o jednu branku?

Probrali jsme si jejich hru sedm na šest, řekli jsme si, čeho chceme dosáhnout v obraně a jaké šance si chceme určitými kombinacemi vypracovávat v útoku. Chtěli jsme se nahecovat, řekli jsme si, že budeme bojovat a všechno necháme na hřišti.

Na góly byl zápas celkem chudý, bylo to dáno hlavně nerozehraností?

Určitě to bude mít svůj podíl, balony jsme v ruce měli jen týden a půl, takže tam není taková ta jistota. Navíc výborně zachytali všichni tři brankáři, obrany také pracovaly docela solidně, to taky sehrálo svou roli.

Koncovka byla hodně nervózní, na obou stranách proběhla červená…

Vždycky si říkáme, že se zápas láme v posledních deseti minutách a vyhrát můžou oba týmy, i když třeba jeden o pár branek prohrává. Koncovka prostě tentokrát dopadla takhle.

Jak jste se na palubovce cítil, měl jste problém se do utkání dostat? Zápas jste hráli po více než měsíci…

Velký problém to nebyl, myslím si, že jsme se všichni strašně těšili, že se vracíme a můžeme hrát. Ohromně nás ale mrzí, že je to bez diváků, strašně tomu ta atmosféra chybí. Hůř se bez nich do zápasu hecuje, i když to samozřejmě musíme zvládat.

Jak jste se během pauzy vůbec udržoval v zápřahu?

Dostali jsme individuální plány, ty jsme se snažili plnit. Bylo tam nějaké posilování s vlastním tělem, ven jsme se chodili proběhnout. Není to ale ono, všechno to bylo individuálně, my přitom děláme kolektivní sport. Bohužel to pro nikoho není jednoduché.

V sobotu máte Lovosice, ty doma prohrály se Zubřím…

Do Lovosic přišli noví zahraniční hráči, prezentovali se dobrou hrou. To, že ztratili body, pro nás není žádná výhoda, naopak to u nás budou chtít napravit, my vlastně budeme chtít udělat to samé. Na zápas se dobře připravíme, podíváme se na videa a na palubovce necháme vše. Bez toho nemůžeme vyhrát.