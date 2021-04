Série hraná na tři vítězná utkání začíná už v sobotu, druhý zápas pak přijde na řadu hned v neděli. Začínat se bude na palubovce Západočechů, kteří v základní části nejvyšší soutěže obsadili druhou příčku za první Karvinou.

Kopřivničtí se úplně netají tím, že si Plzeň do vyřazovacích bojů moc nepřáli. Mluvil o tom kouč Veřmiřovský, teď jeho slova potvrzuje také Marek Bukovský. „Osobně jsem sice Plzeň úplně nechtěl, spíše jsme asi chtěli hrát s Duklou. Mezi Plzní a Karvinou si už člověk moc nebere, i když Karviná by samozřejmě byla blíž, je to regionální rival. Plzeň je daleko, čeká nás dlouhá cesta, na druhou stranu jsme tam ale letos vyhráli,“ upozorňuje správně jedna z opor Kopřivnice.

Zmiňovaná výhra 32:34 přišla už ve třetím kole. „Možná budou nervoznější, možná ale taky budou o to připravenější. Ví, že jsme tam schopní vyhrát, i když jsou samozřejmě favoritem série. My budeme chtít překvapit,“ podotkl autor čtyřiceti letošních branek. „Bohužel ale přenos z toho zápasu je v blbé kvalitě, takže jsme si jej moc rozebrat nemohli. Dívali jsme se na poslední plzeňské zápasy, rozebírali jsme si jejich útoky a obranu. Jsme připravení důkladně,“ hlásí pětadvacetiletý házenkář.

Svou roli by v sérii mohla sehrát také větší šířka kádru na straně Talentu. „U nás to bude o bojovnosti. Náš kádr je užší. Jakými cestami chceme ale uspět, to si zatím necháme pro sebe,“ pousmála se Bukovský.

Letošní play-off se stejně jako většina základní části odehraje zcela bez diváků. „Trošku se smaže výhoda domácího prostředí, na hostující mančafty nebude takový tlak. Nějaká výhoda tam ale samozřejmě bude, pořád hrajete doma, nemusíte cestovat a celou halu znáte. Každopádně ale chceme uspět už teď o víkendu,“ hlásí Marek Bukovský na závěr krátkého povídání odhodlaným tónem. První utkání je na programu v sobotu od 17:00, druhý zápas se hraje hned v neděli už od 10:30.