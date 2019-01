Nový Jičín – Basketbal v Novém Jičíně na profesionální úrovni bude pokračovat. Tato zpráva, která přišla od vedení jednoho ze spolufavoritů Mattoni NBL, uklidnila všechny příznivce bronzového týmu letošní sezony.

Původně mělo definitivní rozhodnutí padnout již v pátek minulého týdne, ale jednání, které mělo být alfou a omegou pro další setrvání novojičínského klubu v nejvyšší soutěži, bylo přesunulo na začátek tohoto týdne.

„Naše jednání dopadla dobře,“ rozluštil neutuchající otázky basketbalových fanoušků posledních dnů prezident klubu Miloš Vaigl a jedním dechem dodal: „Nyní bude záležet na tom, jak se k tomu postaví město.“

Řešením pro příští sezonu měl být model v čele s generálním partnerem, nebo model založený na několika sponzorech. „Formou generálního sponzora to jistě nebude, protože žádný takový se zde nenajde, aby do toho dal tolik peněz. Půjdeme cestou menších sponzorů, díky nímž se nám podařilo dát dohromady základní balík financí, ale bez podpory města nebudeme držet tu úroveň, na kterou jsme v Novém Jičíně zvyklí,“ zdůraznil Vaigl a dodal:

„V případě, že se k tomu město postaví čelem a příspěvek, odpovídající postavení tohoto sportu dá, tak si myslím, že bude, jak se říká, vymalováno.“

Co hraje nyní proti basketbalu, je čas. Již minulý týden totiž proběhlo zastupitelstvo města Nový Jičín na kterém finanční injekce pro basketbal probrána nebyla, protože klub žádný požadavek nevznesl.

„To jsme ještě nevěděli, zda jsme schopni dát dohromady určitou částku, či ne. Bylo to problematické, protože základní jednání se neustále odsunovala a hlavně jsme nechtěli vypadat blbě, protože se mohlo stát, že bychom žádali a nakonec by to bylo zbytečné, protože bychom nic nesehnali,“ vysvětlil Vaigl a pokračoval:

„Až nyní má tedy smysl podávat žádost na město. Bod bude na programu zastupitelstva v září. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby bylo mimořádné zastupitelstvo, ale přes prázdniny je to asi nereálné.

Na řadu tak jistě přijde i petice fanoušků na záchranu basketbalu ve městě. „Z petice jsme samozřejmě měli radost, protože přístup fanoušků je potěšující.

Na druhou stranu z pohledu fanouška v tomto městě nic není. A když přijde o basketbal, co zde bude? Široko daleko nic,“ zhodnotil prezident klubu Miloš Vaigl a uzavřel: „Nyní jde o to, aby si to uvědomili i samotní zastupitelé.“