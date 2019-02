FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - Skokan na lyžích Jan Mazoch z Dukly Frenštát pod Radhoštěm navštíví příští víkend poprvé od svého úrazu můstek v polském Zakopaném, kde 20. ledna při závodech Světového poháru upadl a přivodil si těžká zranění.

Skokan na lyžích Jan Mazoch pojede navštívit můstek v Zakopaném společně s přítelkyní Barborou a dcerkou Viktorií. | Foto: DENÍK/Jiří Tomašovič

Po nehodě se léčil v Krakově, kde byl deset dní v kómatu, a následně ve vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích. V polovině února byl propuštěn do domácího ošetřování a na začátku června začal trénovat. Minulý týden poprvé oblékl skokanskou výstroj a sjel dojezdový svah skokanského můstku ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Po pádu se o mě polští organizátoři závodu bezvadně starali, tak jim chci poděkovat. To samé platí i o lékařích v krakovské nemocnici,“ objasnil důvod své návštěvy můstku a nemocnice sedm měsíců po hrůzostrašném pádu Mazoch. V Zakopaném se bude příští víkend konat závod letního seriálu Grand Prix, který vnuk olympijského vítěze Jiřího Rašky zhlédne. „Hodně se na to těším, Pokud to bude možné, rád se podívám i nahoru na můstek. Já si totiž z toho pádu vůbec nic nepamatuji, takže by to se mnou nemělo nic udělat. Nervózní z toho nejsem. Právě naopak. Do Zakopaného se těším, protože je to můj oblíbený můstek, na kterém jsem vyhrál závod Kontinentálního poháru a dosáhl i nejlepšího umístění ve Světovém poháru. I když jsem při tom upadl,“ dodal Mazoch, kterého při polské návštěvě bude doprovázet i přítelkyně Barbora a dvouměsíční dcera Viktorie, která se narodila přesně pět měsíců po pádu.

Mazoch se těší především na fanoušky, kterých má v Polsku mnoho. „Doufám, že mám příznivce i v Česku. Je pravda, že jsem se zatím proslavil především tím pádem v Zakopaném, ale pracuji na tom, abych ve skocích ještě něco dokázal,“ slibuje jednadvacetiletý skokan na lyžích. Jeho první skok po zranění se prý už blíží. „Už vím, kdy a kde to bude, ale neprozradím to,“ uzavřel Mazoch.