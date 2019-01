Suchdol nad Odrou - Závodníci teď ladí formu na silniční mistrovství republiky Sdružení amatérských cyklistů v polovině července u Frýdku-Místku.

Osmdesát cyklistů se postavilo na start osmého závodu seriálu SPAC 2009, kterým byl sobotní Memoriál Aloise Dohnala v Suchdole nad Odrou. | Foto: Eliška Rašková

Středeční povodeň, jejíž následky mohli účastníci 2. ročníku Memoriálu Aloise Dohnala na vlastní oči vidět v sobotu, cestou na osmý závod Slezského poháru amatérských cyklistů 2009 (SPAC) do Suchdolu nad Odrou, kritérium neohrozila. Celkem osmdesát cyklistů si tak mohlo zazávodit na rovinatém okruhu, dlouhém 1200 metrů, v centru obce.

I přes občasné přeháňky se v etapě, připravené Cykloservisem Kramoliš, spolu s městysem Suchdol n. O. a TJ Lokomotivou Suchdol n. O., aktivně závodilo. V kategorii C (muži 40 až 49 let) na 21 okruhů všem ujel, a postupně o kolo ostatní dojel, vítěz Bogdan Zok (SK Šafrata Bohumín). Obdobně v kategorii D (muži 50 až 59 let) ujela dvojice - vítěz Miroslav Adamčík (Cyklokramo Suchdol n. O. A) a Vladimír Baťa (Racing Olešná F-M). V závodě žen na 15 okruhů vyhrála Lucie Nováková (SK Jiří team Ostrava). Nejdelší trať, na 30 kol, měly sloučené kategorie A+B (muži 19 až 39 let). Už po pár okruzích ujela dvojice Lukáš Heinrich (Forman Cycling Team) a Karel Nepraš (ACK Stará Ves nad Ondřejnicí B), za nimiž se ztrátou třičtvrtě okruhu jezdila 16členná skupina postupně dojížděných závodníků. O svém vítězství rozhodl tři kola před cílem Lukáš Heinrich.

Po osmi závodech bude mít nyní SPAC první dva červencové víkendy pauzu, během které mohou závodníci vyladit formu na 18. a 19. července. O tomto víkendu se totiž, na okruhu poblíž Frýdku-Místku, uskuteční nejvýznamnější akce letošního ročníku SPAC, kterou je silniční mistrovství republiky Sdružení amatérských cyklistů MR S.A.C. ČR 2009. Sobotní časovka a nedělní silnice je současně 9. a 10. závodem letošního kalendáře SPAC. Kromě toho ještě hlavní pořadatel, cyklistický oddíl Racing Olešná F-M, připravil závod do vrchu pro děti od 8 do 15 let, který je naplánován na sobotu dopoledne.

Vítězové jednotlivých kategorií Memoriálu Aloise Dohnala:

muži - A (18 až 29 let): 1. Heinrich (Forman Cycling Team), 2. Nepraš (ACK Stará Ves nad Ondřejnicí B), 3. Toman (Forman Cycling Team),

B (30 až 39 let): 1. Klášterka (ACK Stará Ves n. O. A), 2. Galatík (CK Frenštát pod Radhoštěm 1), 3. Galuška (SK Šafrata Bohumín),

C (40 až 49 let ): 1. Zok, 2. Giraczka (OBA SK Šafrata Bohumín), 3. Wenzel (Max Cursor Ostrava),

D (50 až 59 let): 1. Adamčík (Cyklokramo Suchdol nad Odrou A), 2. Baťa (Racing Olešná Frýdek-Místek), 3. Pelc (CK Frenštát p. R. 1),

E (nad 60 let): 1. Homola, 2. Ferdyn (OBA SK Šafrata Bohumín), 3. Burian (Cyklokramo Suchdol n. O. A).

Ženy: 1. Nováková (SK Jiří team Ostrava), 2. Ivana (SK Šafrata Bohumín), 3. Čupová (CK Frenštát p. R. 1).

Junioři (15 až 18 let): 1. Fierla (CK Feso Petřvald), 2. Franer (Sundance TJ Opava), 3. Hampl (SK VEHA Team).

Podrobné výsledky na webových stránkách soutěže: www.spac.ic.cz. (zr)