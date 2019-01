MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - Ještě 2 hodiny před startem 11. závodu Slezského poháru amatérských cyklistů (SPAC) drobně pršelo, ale i tak se na hromadném startu všech kategorií v Mokrých Lazcích sešlo 73 cyklistů.

Závod dlouhý šedesát kilometrů se jel jako jedenáctý díl Slezského poháru amatérských cyklistů (SPAC). | Foto: Zbyněk Raška

Závod jako vždy rozhodl přejezd tří hlavních kopců na trati dlouhé 60,1 km/860 m. Spojený peloton se natáhl už v úvodním stoupání do hrabyňského kopce na cca 2 km, další dělení nastalo po sjezdu z Kyjovic ve stoupání do Těškovic a po přejezdu kopce z Bítova do Karlovic a Výškovic zůstala na čele už jen 11 členná skupinka.

„Z vedoucí skupiny po najetí na hlavní cestu od Opavy asi tři kilometry před cílem odjeli tři závodníci. Závodník Radek Blahut z týmu TMK Ostrava je dojel, pokračoval dále a do cíle dojel první s náskokem šesti sekund,“ připomněl ředitel soutěže SPAC Zbyněk Raška.

Vítězové jednotlivých kategorií:

A (19 až 29 let): 1. Radek Blahut (TMK Ostrava o. s.), 2. Jiří Toman (TJ Slezan Frýdek Místek), 3. Lubomír Tomeček (CK Silesia Orlová),

B (30 až 39 let): 1. Jan Adámek (YOGI Racing Ostrava), 2. Tomáš Celta (Profil KTM), 3. Tomáš Klášterka (CK Frenštát p. R. 1),

C (40 až 49 let): 1. Bogdan Zok (SK Šafrata Bohumín), 2. Miroslav Kaszuba (TJ Kolík Bohumín), 3. Pavel Sokol (Cyklokramo Suchdol n. O.),

D (50 až 59 let): 1. Miroslav Adamčík (Cyklokramo Suchdol n. O.), 2. Bohumír Mottl (TJ Kolík Bohumín), 3. Josef Kubík (TJ Kolík Bohumín),

E (nad 60 let): 1. Petr Homola (Cinelli Morning Sky), 2. Radomír Kramoliš (Cyklokramo Suchdol n. O.),

Ženy: 1. Ivana Jaklová (Orli Ostrava), 2. Ublanská Kamila (CK Orlík Orlová), 3. Petra Sokolová (Cyklokramo Suchdol n. O.),

Junioři (15 až 18 let): 1. Tomáš Satke (Sundance Opava), 2. Juraj Franer (Sundance Opava), 3. Adam Ublanský (CK Orlík Orlová).