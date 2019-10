,,Po nevydařené Barumce jsme si vítězstvím ve Vsetíně trochu zpravili chuť . Soutěž jsme si užívali od začátku do konce a díky našim soupeřům to byly opravdu parádní závody. Moc se nám líbila hlavně nově upravená semetínská rychlostní zkouška, i když dobrý dojem trochu kazilo příliš mnoho protikatovacích kolíků v zatáčkách. S tím se ale musíme všichni smířit," podotknul na cílové rampě trochu smutně jinak šťastný vítěz.

Radost v cíli pak měla i v pořadí druhá posádka ve složení Jaromír Tarabus se spolujezdcem Danielem Trunkátem , kterým právě druhé místo při vsetínské soutěži stačilo k zisku pohárů za celkové vítězství ve vypsaném republikovém poháru P2+.

,,V týmu panuje maximální spokojenost. Měl jsem sice pocit, že do poslední rychlostní zkoušky jsme nedali úplně všechno, protože jsme chtěli hlavně dojet do cíle. Nakonec jsme poskočili díky vítězství před Romana Odložilíka na druhé místo a tím pádem získali i celkové vítězství v poháru. Prostě dnes to byl krásný souboj až do konce," byl na cílové rampě šťastný zlínský pilot.

Naopak zklamání prožila právě na třetí místo odsunutá posádka. Roman Odložilík se spolujezdcem Martinem Turečkem přišli o třetí místo v poháru až na poslední rychlostní zkoušce.

,,Dneska to byl krásný boj až do poslední rychlostky, který ale pro nás bohužel nevyzněl úplně nejlépe. Přišli jsme nejspíše kvůli horší volbě pneumatik o druhé místo asi o dvě vteřinky. Navíc jak jsem teď zjistil tak nám tím uteklo i celkové třetí místo v poháru. Jinak ale pořadatelé připravili opět parádní soutěž a navíc i nový úsek, který se všem velmi líbil. Souboje o desetinky jsme si ale i díky parádnímu počasí dnes moc užívali," hledal i nějaká pozitiva po nešťastné porážce kroměřížský pilot.

Čtvrté místo patří další zlínské posádce ve složení Martin Březík - Marek Omelka, které v elitní pětce doplnili Patrik Rujbr s Romenem Švecem. Až šestou příčku překvapivě obsadil jeden z papírových favoritů, polák Lukasz Habaj.

,, Přijeli jsme na zdejší pěkné tratě hlavně testovat před další soutěží mistrovství Evropy v Maďarsku. Důležité bylo vyzkoušet různá nastavení vozu a výsledek tak pro nás nebyl prioritou," přiznal v cíli jeden z adeptů na letošní titul starého kontinentu. Všech šest nejúspěšnějších posádek usedlo shodně do vozů Škoda Fábia R5.

Na sobotní den jistě nezapomene třiadvacetiletý pilot Peugeotu 208 R2 Adam Březík, který si vítězstvím mezi dvojkolkami vybojoval v premiérové kompletní sezóně rallysprintové série titul mistra pro letošní rok.

,,První dojmy v cíli jsou opravdu nepopsatelné. Nejen dnešek, ale v podstatě vše v sezóně do sebe zapadalo tak jak má a moc jsme si to při každém závodě užívali a bavilo nás to a jsem rád, že dnes jsme to mohli společně s týmem korunovat ziskem titulu," užíval si krásné emoce mladý zlínský pilot.

A jak si bude užívat oslav? ,,Určitě si s týmem i kamarády a rodinou dáme pár piv a možná i nějakého toho panáka, jak je ostatně u nás na Valašsku zvykem," pravil s úsměvem na tváři novopečený mistr republiky.

Výsledky VI. Partr Sev.Enn Commodities rally Vsetín 2019

1. Jakeš Miroslav / Machů Petr Škoda Fabia R5 00:39:16.8

2.Tarabus Jaromír. / Trunkát Daniel Škoda Fabia R5 + 08.4

3.Odložilík Roman / Tureček MartinŠkoda Fabia R5 +10.4

4.Březík Martin / Omelka Marek Škoda Fabia R5 +43.9

5.Rujbr Patrik / Švec Jaromír Škoda Fabia R5 +44.8

6.Habaj Łukasz / Dymurski Daniel Škoda Fabia R5 +58.1

7.Trněný Karel / Doerr Christian Ford Fiesta R5 +01:14.5

8.Hanuš Vladimír / Jugasová Karolína Hyundai i20 R5 +02:42.0

9.Štochl Karel / Vacková Adéla Ford Fiesta RS WRC +02:46.2

10.Trnovec Petr / Staněk M. Hyundai i20 R5 +03:09.5

Jiří Hejtmánek