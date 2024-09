Junior specialista pro obchod a marketing z:4.9.2024 PP na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou, nástup možný dle dohody. Co Vás u nás čeká? Co Vás u nás čeká? Plánování, realizace a monitorování online kampaní za použití různých digitálních nástrojů a platforem Koordinace a provádění offline kampaní pro zvýšení povědomí o naší společnosti Organizace a účast na různých událostech s cílem propagovat náš brand Pravidelná komunikace s našimi partnery a spolupracovníky s cílem posílit vzájemné vztahy a dosáhnout společných cílů Zodpovědnost za správu newsletteru a obsahu na našem webu Vyjednávání s potenciálními klienty ohledně reklamních ploch na letišti a péče o stávající klienty v této oblasti Příprava podkladů pro jednání s leteckými dopravci a spolupráce na vzájemně prospěšných projektech Koho hledáme, jste to právě vy? Bakalářský titul v oblasti marketingu, obchodu nebo příbuzném oboru Základní znalost online marketingových nástrojů a sociálních médií Komunikační a organizační dovednosti a schopnost práce v týmu Kreativita a ochota přinášet nové nápady Schopnost provádět nebo zpracovávat více úkolů nebo aktivit současně Znalost angličtiny a práce na PC Řidičské oprávnění skupiny B Zájem o letecký průmysl výhodou Co nabízíme? Atraktivní a zajímavé pracovní prostředí mezinárodního letiště 5 týdnů dovolené a podporu stravování (Pluxee karta) Zaměstnanecké parkování na letišti a zvýhodněnou nabídku mobilního operátora Příspěvky na penzijní připojištění Finanční bonusy a osobní rozvoj Práci na plný úvazek Inf: Termín bude uchazeči o pracovní místo sdělen na jeho uvedenou kontaktní adresu v CV 30 000 Kč

