Zápasníci z Nového Jičína se představili na republikovém šampionátu mladších žáků a kadetů a to v zápase volný styl. V Ostravě se představili borci ze šestadvaceti oddílu. Novojičínský oddíl měl ve hře hned čtyři želízka.

Foto: Martin Szarowský

V mladší kategorii získal Vojtěch Kundrát v silné konkurenci mistrovský titul a Matěj Staněk bral bronz. Mezi staršími Marek Moravčík podlehl až ve finále zkušenějšímu soupeři a bral stříbrnou medaili. Ladislav Timko obsadil čtvrtou příčku.

A to nebyl jediný podnik, na kterém zápasníci z Nového Jičína startovali. Plzeňský oddíl Slavoj pořádal mezinárodního mládežnický turnaj za účasti téměř 200 závodníků ze sedmi států, a to České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny. Matěj Staněk ve své kategorii zvítězil, Pavol Siryi a Marek Moravčík získali stříbrné medaile, Theodor Brož byl čtvrtý, Vojtěch Kundrát šestý a Ladislav Timko sedmý. Mezi osmadvaceti oddíly se novojičínští umístili na pěkném sedmém místě. Pod ty to velké úspěchy jsou podepsáni trenéři Roman Kopecký, Adolf Nytra, Martin Szarowský a Kamil Škarka.