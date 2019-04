V letošní sezoně se vám nepovedlo postoupit do play-off, přitom začátek jste měli dobrý, díky úspěchům v domácích zápasech jste byli v tabulce vysoko…

Jednak to bylo těmi domácími zápasy, ale také jsme byli kompletní. Pak se nám někteří hráči zranili, ztratili jsme výšku, a bylo to znát, hořeli jsme pod košem. Taky nám někdy docházely síly a ani na tréninku jsme se nescházeli ve velkém počtu. Sezona nebyla úspěšná, jsem rád alespoň za ten závěr, že jsme se vyhnuli baráži, ale měli jsme být výš.

Co říkáte na diváckou podporu po celou sezonu?

Byla dobrá. Většinu z výher jsme uhráli doma. Mladší hráči říkali, že v prvotních zápasech byli dokonce nervóznější, diváků na nás chodilo dost. Takže na to si vůbec nemůžeme stěžovat a mě mrzí, že se nepostoupilo do play-off, protože to by jich možná přišlo ještě víc.

Do bojů v play-out jste vstupovali s poměrně velkým náskokem, ale ten se pak docela rychle zmenšoval. Nebyl jste v závěru nervózní?

Člověk samozřejmě nervózní je. Byl problém, že jsme se celou sezonu oslabovali, z pracovních, zdravotních nebo studijních důvodů nám odpadávali hráči. A soupeři se naopak zkušenými hráči posilovali. Třeba Vyšehrad se posílil o dva podkošové hráče se zkušenostmi z NBL, jeden z nich z reprezentace. Takže pak začali vyhrávat zápasy, které by jinak nevyhrávali. Když jsme hráli rozhodující zápas o play-off s ostravskými Snakes, tak se posílili o Stehlíka, který hrál deset let NBL a nasázel nám třicet bodů. Opava zase vytáhla Dragouna. My takové hráče nemáme, odehráli jsme spoustu dobrých zápasů, ale neměli jsme rozdílového hráče. Sázeli jsme na týmový duch, ale když se nám ještě někteří hráči zranili, tak už to byl problém.

Takže vás čeká před příští sezonou úkol sehnat rozdílového hráče?

Nějaké sítě jsme rozhodili. Takových hráčů ale není tolik, přestupy něco stojí, není to tak jednoduché. Ale určitě bychom to chtěli nějakým způsobem vyřešit, protože si myslím, že v našem současném složení na lepší umístění nemáme. Snažíme se s tím něco dělat, ale čekáme, až sezona skončí, je neetické mluvit s hráči, kteří ještě hrají. To se nedělá.

Zesílí mužstvo taky už jen tím, že bude o rok starší a zkušenější?

To asi bude, ale je nás málo, v osmi lidech se to moc hrát nedá. A hlavně jsme malí. Máme sice dva pivoty, kteří mají dva metry, ale to je všechno. A proti nám hrají týmy, které mají vyšší pivoty a nebo má celá základní pětka dva metry. A my si s tím potom neumíme poradit. Takže musíme někoho najít, nějak to vyřešit, protože jinak to nepůjde. Ta soutěž má nějakou kvalitu a jen na bojovnost a na snahu se hrát nedá. Nějaká kvalita a fyzično tam musí být, bez toho to nejde.

Jaký bude nyní váš program?

Pokračujeme dál v tréninku, pracujeme na tom, abychom byli silnější. Pak bude pauza a znovu se sejdeme v srpnu.