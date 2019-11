Tak na tenhle výjezd do Prahy nebudou vzpomínat házenkáři Kopřivnice v dobrém. V hlavním městě totiž podlehli domácí Dukle 28:40. O výsledku rozhodl až druhý poločas.

V tom prvním se hrála otevřená, pro diváky atraktivní a rychlá házená. A také vyrovnaná. Ani jedno z mužstev nemělo výrazněji na vrch, o čemž svědčí i poločasové skóre, které bylo 19:18 pro domácí Duklu.

„Dnes jsme odehráli solidní první poločas, kdy jsme měli za normálních okolností vést,“ popisoval úvodní dějství zápasu kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský. I trenér Dukly Daniel Čurda měl pro soupeře za první poločas slova uznání: „Kopřivnice byla na nás velice dobře připravena v první polovině zápasu. Dobře jsme hráli v útoku, to se nám daří, nemáme problém nastřílet čtyřicet branek, ale obranu, kterou jsme prezentovali v prvním poločase, hrát nechceme. Nechali jsme soupeře hrát jeho kombinační hru a byli zbytečně pasivní,“ říkal po utkání.

Druhý poločas Kopřivnice na svůj výkon z první třicetiminutovky nedokázala navázat. Hosté do druhé půle špatně vstoupili a v její polovině prohrávali už o 10 branek. „Upozorňoval jsem, že nejdůležitějším bude vstup do druhého poločasu, ale tam jsme totálně propadli. Nesmyslně jsme ztráceli balony po dvou přihrávkách, dostali jsme soupeře na koně, který odskočil, dál už nebylo co řešit,“ věděl Veřmiřovský a na palubovku tak pustil i hráče, kteří toho jinak tolik neodehrají.

„Nechal jsem na konci zahrát celou lavičku, aby se kluci dostali na plac, když už bylo po zápase, protože se rozhodlo už v prvních šesti minutách druhého poločasu,“ vysvětlil Veřmiřovský.

Kopřivnice i přes porážku zůstává na šestém místě tabulky. V 9. kole vyzve doma před kamerami ČT Sport Nové Veselí. Ještě předtím odehraje osmifinále domácího poháru v Litovli.

DUKLA PRAHA – KOPŘIV᠆NICE 40:28 (19:18)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Brito Benítez 7, Greš 5, Hanus 5, Donoso Andalaft 3, Fulnek 2, Bukovský 2/2, Zima 1, Tkadleček 1, Polcar 1/1, Škarpich 1, Střelec, Karban, Jonák. Trenér: Veřmiřovský.

Rozhodčí: Frieser, Haramul. ŽK: 4:3. Sedmičky: 6/6 – 3/2. Vyloučení: 4:7. Diváci: 175.

Ostatní zápasy 8. kola: Maloměřice – Zubří 20:27, Jičín -Brno 21:22, Plzeň – Lovosice 31:29, Nové Veselí – Karviná 29:22, Hranice – Frýdek-Místek – hraje se v úterý.