V sobotním duelu Kopřivnickým nevyšel především začátek zápasu a hned od prvních minut se Selfoss ujal relativně komfortního vedení. „Sobotní zápas nás mrzí. Řekl bych, že jsme v něm zaplatili nováčkovskou daň,“ ohlížel se kouč Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „V prvním poločase jsme byli takoví vytřepaní a soupeř nám odskočil. I tak jsme to ale v závěru mohli stáhnout na dvě, tři branky, ale udělali jsme tam zbytečné technické chyby,“ mrzelo kopřivnického stratéga, jehož mužstvo tak muselo po výsledku 25:31 v neděli dohánět šestibrankové manko.

To se Kopřivnickým sice nepodařilo, jejich výkon ale špatný nebyl. „Dneska jsme odehráli špičkový zápas, na kluky jsem hrdý,“ pochvaloval si Veřmiřovský nedělní výkon. „Proti dobrému soupeři jsme to měli složité. I tak jsme ale měli nějakých deset minut před koncem tříbrankový náskok, kdybychom odskočili na pět branek, mohli jsme soupeře dostat pod větší tlak. Bohužel jsme ale nedali tři sedmičky a nějaké proskoky, což je škoda. S nedělí jsem ale spokojen,“ chválil trenér Kopřivnice své svěřence. Závěr zápasu byl hodně nervózní a na obou stranách padla červená karta. Duel nakonec skončil smírně 28:28.

A co Lubomíru Veřmiřovskému měření sil na mezinárodní úrovni ukázalo? „To, co vždycky. Pokud budeme bojovat na sto procent, jsme schopní hrát s každým a když do toho tu bojovnost nedáme, tak můžeme s kýmkoliv prohrát.“

Kopřivnice – Selfoss 25:31 (12:19)

Nejvíce branek: Hanus 6, Čadra 5, Grizelj 4 – Sverrison 7, Johannsson 6, Grímson 5. Sedmimetrové hody: 3/4 – 4/5. Rozhodčí: Budzak, Zahradník.

Kopřivnice: Žingor, Chalupa - Hanus, Čadra, Brito Benítez, Musálek, Gřes, Petřík, Holbein, Bukovský, Střelec, Zima, Polcar, Hardt, Doležel. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.

Kopřivnice – Selfoss 28:28 (14:14)

Nejvíce branek: Čadra 9, Musálek 6, Brito Benítez 4 – Grímsson 7, Johannsson 7, Ingolfsson 5. Sedmimetrové hody: 2/6, 2/2. ČK: Zima – Grimmson. Rozhodčí: Budzak – Zahradník, Dvorský.

Kopřivnice: Žingor, Chalupa - Střelec, Zima, Gřes, Čadra, Petřík, Holbein, Polcar, Hardt, Grizelj, Doležel, Brito Benítez, Musálek, Hanus, Bukovský. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.