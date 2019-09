Nejlepší discgolfisté z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska budou tento víkend (20.9. - 22.9.) trávit v Novém Jičíně. Na místním kopci Svinec se totiž koná Mistrovství střední Evropy v discgolfu.

Discgolf. Ilustrační foto. | Foto: Milan Jaroš

„Soutěžit se bude na vyšperkovaném turnajovém hřišti připraveném domácím a pořadatelským klubem Moravian Gators Nový Jičín. Celkem budou otevřeny čtyři kategorie – MPO (muži), FPO, (ženy), MJ18 (chlapci do 18 let) a FJ18 (dívky do 18 let),“ informuje Kryštof Novák z pořadatelského klubu.