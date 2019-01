Nový Jičín - Nový Jičín nebo Prostějov? Jiná varianta není. Za nerozhodného stavu 2:2 na zápasy dnes rozhodujícím soubojem pokračuje vyostřená semifinálová série nejvyšší basketbalové soutěže MattoniNBL.

Výhodu domácího prostředí budou mít před kamerami České televize od 18 hodin basketbalisté Nového Jičína. Ti doposud v letošním play off doma nezaváhali. „Očekáváme vyrovnaný boj s vítězným koncem pro náš tým,“ řekl sekretář novojičínského klubu Milan Dvořák a potvrdil tak, že v týmu druhého celku základní části panuje optimismus. A to přesto, že čtvrtý zápas nedopadl pro Novojičínské dobře, neboť prohráli až prodloužení a to ještě vinou hodně sporného technického koše 103:104.

Na chyby rozhodčích ale nechtějí v Novém Jičíně myslet. „Rádi bychom sérii dotáhli nejen do vítězného konce, ale i v duchu fair play. A to jak na hřišti, tak i v hledišti,“ upozornil Dvořák. „Víme, proč jsme prohráli poslední zápas v Prostějově. Tyto chyby musíme odstranit,“ burcuje kouč Zbyněk Choleva s tím, že k vítězství tým poženou skvělí fanoušci. „Chceme hrát finále.“

Podle kapitána novojičínských basketbalistů Davida Hájka mrzí víc, než poslední porážka s Prostějovem, chyby, díky nimž soupeř sérii vyrovnal. „Vyříkali jsme si je a s čistou hlavou se těšíme na dnešní zápas. V něm budou, víc než v jiných, rozhodovat morální vlastnosti a stav mysli,“ poukázal Hájek na to, že právě hlava bude tím rozhodujícím faktorem, zda večer budou hráči slavit nebo se pomalu balit na dovolenou.