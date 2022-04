Sám by rád zápas ukončil před limitem podobně, jako se mu to povedlo na konci minulého roku proti Bojanu Veličkovičovi, ale neuspěl. I proto měl spíše smíšené pocity. „Při posledních dvou obhajobách mi patřil výkon večera, protože to vždy byl skvělý zápas, kde lidé šíleli. Tady jsem to ale spíš uválel na zemi, ukontroloval na jistotu. Nejsem tak spokojený, protože to nebyl hezký zápas, i když se na to ještě musím podívat,“ přiznal Kozma.

„Možná to bylo atraktivní, ale spíše bych řekl, že ne, proto mě průběh zklamal. Že jsem se neodvážil tam pustit nějaké rány a ukončit to. Nemůže být ale každý zápas skvělý,“ dodal.

Jeho soupeř i přes porážku nešetřil vtípky. „Kdyby bylo kolo navíc, třeba by to dopadlo lépe,“ pousmál se Petr Kníže. „V zápase jsem se snažil držet v postoji, ani jsem nechtěl házet, protože vím, že David má dobrou fyzičku a na pět kol je zvyklý,“ uvědomoval si.

„Chtěl jsem připravit překvápko v postoji, ale to David nemínil. Házel to na zem. Nechtěl jsem to hrotit, čekal na šanci, že se něco ukáže, a to se úplně nepovedlo. Možná kdyby bylo ještě jedno kolo, tak to přijde,“ zopakoval. „Zkusíme ukecat Oktagon, aby byly zápasy o titul na šest kol,“ doplnil s humorem Petr Kníže.

V KLINČÍCH JSEM SE CÍTIL DOBŘE

Připustil, že váha i následná regenerace mu daly zabrat. „To asi bylo vidět při vážení, kdy jsem vypadal jak zombie. Příště to musím vychytat,“ věděl Kníže.

Většina zápasu se odehrávala na zemi, přitom sám karvinský rodák šel do duelu s jinou taktikou. „Měl jsem to držet v postoji, tahat to na pohyb, ale já jsem se v klinčích cítil dobře, bezpečněji, tak jsem tým v rohu poslouchal méně. Kluci z rohu mi říkali, ať boxuju, já se ale lepil na Petra, protože jsem se v tom cítil bezpečněji. Za to se omlouvám, ale bral jsem to tak, že spíš budu tahat, než se přestřelovat v postoji,“ přiblížil Kozma s tím, že ohrožený se necítil.

„Občas přišel zespoda loket, to mohlo být nebezpečné, že se něco mohlo trhnout a třeba by zápas zastavil doktor. Jinak jsem to měl pod kontrolou,“ byl si jistý David Kozma.

Tématem pochopitelně bylo i srovnání s pět let starým soubojem, který vyhrál starší z této dvojice. „Tenkrát to byl zápas na tři kola, teď na pět. Byl jsem mladý nezkušený kluk. V tom to bylo jiné. Hlavně hlava se změnila,“ měl jasno Kozma.

„Přitom jsem s ní nepracoval, šlo to samo těmi zápasy, zkušenostmi, že jsem o titul už šel několikrát před vyprodanou arénou. Jsem na to zvyklý. Tehdy jsem se ale proti Petrovi podělal už na vážení, to teď nebylo. Šel jsem do toho s čistou hlavou a to mi pomohlo,“ připomněl šampion.

TITUL = KONEC

„Předtím byl mladý on, teď to jsem já, že jo?“ vtipkoval Kníže. „David se posunul nesrovnatelně. Podělaný nebyl, fyzicky je na tom perfektně, takže to byl souboj vytrvalosti. Měl dobrou taktiku, že to chtěl uválet, já myslel, že si to zkusíme v postoji, proto to bylo jiné,“ poznamenal.

Pochopitelně se začalo mluvit i o budoucnosti obou zápasníků. „Já s tímhle scénářem nepočítal,“ usmál se Kníže. „Ale asi už mohu přiznat, že kdybych vyhrál titul, řekl bych, že končím. Byla to moje meta, na kterou jsem chtěl dosáhnout, a že se nepovedla, tak to musím přehodnotit. Bohužel teď musím vyřešit nějaké věci v osobním životě, až se tak stane, tak se tu ukážu a dojdu si pro to, co mi patří,“ slíbil.

Kozmu naopak čeká opět obhajoba. Do jiné organizace se nechystá, vyjma případné nabídky z UFC. V Oktagonu je spokojený. „Poslední v divizi, kdo mi zbývá, je Brito, takže asi on,“ nastínil jméno budoucího soupeře, s nímž by si to mohl rozdat znovu v prosinci v Ostravě.

Promotér Ondřej Novotný nic nenamítal. „Nevyhov přání takového šampiona. Uvidíme, David by chtěl nějaký odpočinek, dohodneme se s jeho managementem,“ prozradil šéf organizace.

A co si aktéři budou z tohoto klání v Ostravar Aréně pamatovat? „Já tedy určitě shazování, protože jsem to poprvé dělal ve vaně a nechutnalo mi to. A také přímo ten zápas, tohle si už udělat nenechám. Ale na to, jak byla příprava komplikovaná, tak to nebylo nejhorší,“ mínil Kníže. „U mě to budou fanoušci, mám jich opravdu hodně, vnímám je a to si k Ostravě vybavím vždy,“ zakončil David Kozma.