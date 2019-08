Pátečního Raškova memoriálu se zúčastnilo 64 skokanů ze sedmnácti zemí včetně osmičky českých účastníků. Z nich se do druhého kola probojovali František Holík a Filip Sakala. „S prvním skokem určitě spokojenost, ulevilo se mi, protože jsem tady ještě nikdy neskočil solidně závod, na domácí půdě jsem byl vždycky trochu nervózní,“ hodnotil Sakala skok dlouhý sto metrů, který mu stačil na čtvrté místo po prvním kole.

Nejlepším Čechem zůstal i po finálovém kole Sakala, který opět překonal stometrovou hranici, ale na posun ze čtvrté příčky mu to nestačilo. „Mám trochu smíšené pocity, věřil jsem, že to dneska na bednu vyjde, ale bohužel, chybělo málo… Pro mě je to ale životní výsledek, navíc na domácí půdě, takže spokojenost,“ bilancoval po závodě Sakala, pro kterého se jednalo o nejlepší výsledek v Kontinentálním poháru v kariéře.

„V konkurenci, která tu byla, je Filipovo čtvrté místo vynikající, škoda že mu ta bedna o kousek utekla,“ okomentoval Sakalovo vystoupení Jakub Janda, předseda Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů ČR.

Memoriál Jiřího Rašky vyhrál Nor Joakim Aune, který byl první už po úvodním kole.

V sobotu skončil Sakala v dalším závodu šestý, vyhrál Polák Pawel Wasek. V neděli obsadila výborné šesté místo Karolína Indráčková.