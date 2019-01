/NOMINACE/ Slavnostní vyhlášení ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Novojičínska za rok 2018 se letos uskuteční v úterý 5. března v Beskydském divadle v Novém Jičíně.

Mediálním partnerem ankety Nejúspěšnější sportovec Novojičínská je už léta Deník. | Foto: Archiv Deníku

Znovu po roce přichází na řadu tradiční anketa Nejúspěšnější sportovec Novojičínska, kterou spolupořádají město Nový Jičín, agentura Sport Action a Okresní sdružení České unie sportu. Mediálním partnerem akce je Deník.

Níže přinášíme seznam nominovaných sportovců, které můžete za jejich celoroční snažení ocenit. Výkonný výbor okresního sdružení České unie sportu Nový Jičín vybral 25 kandidátů, kteří se budou ucházet o titul nejúspěšnějšího sportovce roku 2018.

Na slavnostním večeru pak bude oceněna bez pořadí desítka jednotlivců, ze které bude vybrán celkový vítěz. I v letošním roce budou na slavnostním vyhlášení probíhat ocenění v kategoriích jednotlivec, kolektivy, trenéři a cvičitelé a handicapovaní sportovci.

Na základě hlasovacího kuponu (poprvé vychází v Regionu 29. ledna), budete mít možnost promluvit do soutěže i vy, vážení čtenáři. Budete totiž moci zvolit svou Sportovní hvězdu, která je vám nejsympatičtější, či jejichž výsledků si nejvíc ceníte.

Stačí si vybrat tři kandidáty, vyplnit kupon otištěný na stránce týdeníku Region a zaslat jej na adresu Vltava Labe Media a.s., ulice Mlýnská 10, 702 00 Ostrava.

Nejčastěji se objevující jméno na kuponech získá cenu Sportovní hvězda čtenářů (1. místo 3 body, 2. místo 2 body, 3. místo 1 bod). Hlasovat je možno pouze na originálních kupónech.

NOMINACE

Nejúspěšnější sportovec Novojičínska



1. Adam Očkovič

Rok narození: 2000

Odvětví: házená

Charakteristika: reprezentant ČR v kategorii dorostu, druhý nejlepší střelec 1. ligy staršího dorostu (nejvyšší soutěž)

Navrhující oddíl: Klub házené Kopřivnice, z.s.



2. Ema Feilhauerová

Rok narození: 2005

Odvětví: atletika

Charakteristika: 3. místo na Mistrovství ČR ve vícebojích v kategorii mladších žákyň se ziskem 2960 b. v pětiboji (60 m překážek, hod míčkem, 60 m, skok daleký, běh na 800 m), 3. místo na halovém Mistrovství Moravy a Slezska ve skoku dalekém mladších žákyň (483 cm), 3. místo na halovém Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 1 500 m ml žákyň (5:33), 2. místo na Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 800 m (2:29,60 min.), 2. místo na Mistrovství Moravy a Slezska ve štafetě na 4 x 60 m, 2. místo na Vánoční laťce v Třinci výkonem 151 cm, 1. místo v běhu na 800 m (2:26,09 min.) v rámci halového mezikrajového utkání mladšího žactva. V roce 2018 2 x reprezentovala Moravskoslezský kraj v kategorii mladšího žactva, a to v mezikrajovém utkání štafet v přespolním běhu, které se konalo 24. 11. 2018 v Alfrédově (Plzeň) a v již zmíněném mezikrajovém utkání, které se konalo 8. 12. 2018 v ostravské hale. Členka družstva AKEZ Kopřivnice, které vybojovalo vítězství na Mistrovství Moravy a Slezska družstev. Členka družstva ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, které vybojovalo vítězství v republikovém finále atletického čtyřboje.

Navrhující oddíl: Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, z.s.



3. Tom Hanák

Rok narození: 2007

Odvětví: skoky na lyžích

Charakteristika: 3. místo MČR v Desné, žáci 11-12 let, 3. místo MČR v Rožnově p.R., žáci 11-12 let, 2. místo v celkovém seriálu MČR za rok 2018 – žáci 11-12 let

Navrhující oddíl: TJ Frenštát p.R., spolek



4. Ondřej Fierla

Rok narození: 1993

Odvětví: cyklistika

Charakteristika: 1. místo Amatérské MČR v časovce, 3. místo celkové pořadí Slezský pohár

Navrhující oddíl: SK Moravia Racing Team Nový Jičín, z.s.



5. Veronika Jarotková

Rok narození: 2006

Odvětví: sportovní gymnastika

Charakteristika: V ČSGS získala 1. místo v celkovém hodnocení cyklu 5-ti závodů Moravského poháru, na otevřeném MČR pořádané svazem ČSGS v Hulíně obsadila 1. místo v kategorii roč. 2006, v ČGF na jarních přeborech MS kraje obsadila v kat. juniorky C 3. místo, na MČR obsadila 3. místo v kat. juniorky C, kdy ji od druhého místa dělilo 0,1 bodu, na podzimních přeborech MS kraje obsadila v soutěži družstev ve IV. lize (do roč. 2006) 2. místo se svými kolegyněmi z oddílu, kdy ona sama měla nejvyšší celkovou známku z celého přeboru.

Navrhující oddíl: TJ Frenštát p. R., spolek



6. Radek Rýpar

Rok narození: 2000

Odvětví: judo

Charakteristika: 3. místo mezinárodní Pohár olympijských nadějí v Olomouci, 1. místo mezinárodní pohár v Kodani, 2. místo na MČR juniorů, 2. místo na MČR mužů, 1. místo v Českém poháru v Ostravě, 1. místo v Českém poháru Brno open

Navrhující oddíl: TJ Závišice, z.s.



7. Filip Hanzelka

Rok narození: 2002

Odvětví: judo

Charakteristika: 5. místo mezinárodní Pohár olympijských nadějí, 1. místo Krajský přebor dorostenci v Ostravě, 1. místo Krajský přebor junioři v Ostravě, 3. místo Český pohár v Jablonci nad Nisou, 3. místo MČR dorostenci

Navrhující oddíl: TJ Závišice, z.s.



8. Valentina Konopáčová

Rok narození: 2011

Odvětví: Alpská disciplína sjezdové lyžování – obří slalom

Charakteristika: 1. místo v Rychlebském poháru – kategorie myšáci - dívky 2011 a mladší, 1. místo v 2. závodu Rychlebského poháru, 1. místo v 3. závodu Rychlebského poháru, 2. místo v 4. závodu Rychlebského poháru, 1. místo v Jesenickém poháru – kategorie myšáci - dívky 2011 a mladší, 2. místo v Jesenickém poháru Velikonoční vajíčko, 2. místo v 1. závodu Jesenického poháru, 1. místo v 2. závodu Jesenického poháru

Navrhující oddíl: Lyžařský klub Svinec z.s.



9. Hynek Bartoň

Rok narození: 2004

Odvětví: tenis

Charakteristika: halový mistr ČR starších žáků ve dvouhře i čtyřhře, 2. místo MS družstev do 14 let – jako jednička týmu, za 20 let nejlepší umístění chlapců, prohra až ve finále s USA, 2. místo na turnaji Masters do 14 let – osm nejlepších hráčů v sezóně, 2. místo na ME jednotlivcův Itálii ve čtyřhře, ve dvouhře 9.-16. místo, 2. místo na MČR družstev za Agrofert Prostějov, kde i někdy trénuje, kde i někdy trénuje, vítěz a finalista několika turnajů ETA do 14 let ve dvouhře i čtyřhře, 2. místo v celostátním žebříčku starších žáků, 10. místo v žebříčku Tennis Europe, v kategorii mužů za TK Kopřivnice vyhrál všechny dvouhry, ve kterých nastoupil

Navrhující oddíl: Tenisový klub Kopřivnice z.s.



10. Klára Štěpánová

Rok narození: 2002

Odvětví: krasobruslení

Charakteristika: 2. místo Český pohár Juniorky 2018, 10. místo Lombardia Trophy Itálie – Challanger senior, 20. místo ISU JGP Czech Skate 2018 Ostrava, 4. místo Riedell Ice Cup 2018 Prague, 16. místo Tallin Trophy 2018 Estonsko – Challenger senior

Navrhující oddíl: Figure Skating Club Kopřivnice, z.s.



11. Jakub Fabík

Rok narození: 2003

Odvětví: kuželky

Charakteristika: 1. místo v Krajském přeboru, 1. místo v GP Nového Jičína (celkem šest turnajů)

2. místo v Poháru mladých nadějí ČR, 7. místo na MČR, byl nominován na Májový turnaj žáků za MSK, kde byl ze všech nejlepší a s družstvem získal 2. místo, 3. místo na Mezinárodním kempu mládeže a nominoval se do kádru reprezentace ČR, kde si zvedl svůj osobní rekord na 620 kuželek, 2. místo na soustředění reprezentace a nominoval se na 1. mezistátní zápas reprezentace ČR, v celostátní soutěži je na průběžném 4. místě, od září nastupuje v Krajském přeboru za A tým mužů Spartaku Bílovce, kde patří mezi klubové opory.

Navrhující oddíl: TJ Spartak Bílovec, z.s.



12. Nela Valášková

Rok narození: 2008

Odvětví: turistika

Charakteristika: v roce 2018 nepoznala porážku, vyhrála dva Krajské a tři České poháry, stala se Mistrem ČR a také vyhrála Mezinárodní mistrovství na Slovensku

Navrhující oddíl: TJ Spartak Bílovec, z.s.



13. Klára Ulrichová

Rok narození: 2004

Odvětví: skoky na lyžích

Charakteristika: Vítězka zimního MČR v kategorii žačky 13-14 let. vítězka letního MČR v kategorii dorostenky, celková vítězka letního seriálu čtyř závodů MČR v kategorii dorostenky

Navrhující oddíl: TJ Frenštát p. R., spolek



14. Petr Vaverka

Rok narození: 2003

Odvětví: skoky na lyžích

Charakteristika: vítěz zimního MČR v kategorii dorostu, vítěz letního MČR v kategorii juniorů, člen juniorské reprezentace

Navrhující oddíl: TJ Frenštát p. R., spolek



15. Pavel Kořínek

Rok narození: 1980

Odvětví: horolezectví

Charakteristika: člen horolezeckého klubu ASK Tatra Kopřivnice jako lídr české horolezecké expedice spolu s dalšími pěti českými horolezci 20.7.2018 stanul na vrcholu deváté nejvyšší hory světa Nanga Parbat v nadm. výšce 8125m. Šest Čechů v jeden den na osmitisícovce je obrovským úspěchem a rozšířil tak počet Čechů na nejvyšším vrcholu Kašmírské části Himaláje z pěti na jedenáct

Navrhující oddíl: ASK Tatra Kopřivnice



16. Tereza Czyžová

Rok narození: 2004

Odvětví: jezdectví – voltiž

Charakteristika (za jednotlivce): CVI** Budapešť – 1. místo ženy junior 2*, CVI** Frenštát – 1. místo ženy junior 2*, CVI** Pezinok – 2. místo, MČR Albertovec – 1. místo ženy junior A, ME Kaposvár – 12. místo ženy junior 2*, (jako členka reprezentační skupiny): CVI*** Budapešť – 1. místo, CVI*** Frenštát – 1. místo, CVI*** Pezinok – 2. místo, MČR Albertovec – 1. místo, MS Tryon (USA) – 7. místo

Navrhující oddíl: TJ Slovan Frenštát p. R., z.s.



17. Tobiáš Vavřín

Rok narození: 2007

Odvětví: plavání

Charakteristika (Zimní pohár jedenáctiletých ČR Morava): 3. místo 100PZ 1:17,62, 3. místo 100P 1:27,25

Navrhující oddíl: Plavecký klub Nový Jičín, z.s.



18. Matěj Pilát

Rok narození: 2007

Odvětví: plavání

Charakteristika (Zimní pohár jedenáctiletých ČR Morava): 2. místo 50M 0:34,62

Navrhující oddíl: Plavecký klub Nový Jičín, z.s.



19. Marie Skopalová

Rok narození: 2001

Odvětví: plavání

Charakteristika (Mistrovství ČR staršího dorostu v bazénu 25m): 3. místo 50 Z 0:29,83

Navrhující oddíl: Plavecký klub Nový Jičín, z.s.



20. Annemarie Kulišťáková

Rok narození: 2004

Odvětví: plavání

Charakteristika (Mistrovství ČR 14-ti letého žactva v bazénu 25m): 100m volný způsob – 3. místo, členka smíšené štafety 4x50m volný způsob – 3. místo

Navrhující oddíl: Plavecký klub Nový Jičín, z.s.



21. Šimon Vavřín

Rok narození: 2004

Odvětví: plavání

Charakteristika (Mistrovství ČR 14-ti letého žactva v bazénu 25m): titul mistra republiky 100m prsa, 2. místo 100m polohový závod, 2. místo 100m prsa, člen smíšené štafety 4x50m volný způsob – 3. místo

Navrhující oddíl: Plavecký klub Nový Jičín, z.s.



22. Jan Sazovský

Rok narození: 2001

Odvětví: plavání

Charakteristika (Mistrovství ČR staršího dorostu v bazénu 50m): 1. místo 1500 VZ 16:13,42, 2. místo 800 VZ 8:31,74, 2. místo 100 Z 1:00,38, 3. místo 200 Z 2:11,52, (bazén 25m): 3. místo 100 Z 0:57,07, člen reprezentačního výběru ČR v kategorii staršího dorostu a Sportovního centra mládeže MS kraje

Navrhující oddíl: Plavecký klub Nový Jičín, z.s.



23. Josef Kratochvíl

Rok narození: 2001

Odvětví: plavání

Charakteristika (Mistrovství ČR staršího dorostu v bazénu 50m): 3. místo 50 M 0:25,70, (bazén 25m): 2. místo 50 M 0:24,64, člen výběru Sportovního centra MS kraje

Navrhující oddíl: Plavecký klub Nový Jičín, z.s.



24. Michal Šupa

Rok narození: 2001

Odvětví: plavání

Charakteristika: 2x 3. místo na letním mistrovství ČR dorostu a dospělých (bazén 50m) v disciplínách 100m znak (1:00,50) a 50m znak (0:28,22), 1x 3. místo na zimním mistrovství ČR dorostu a dospělých (bazén 25m) v disciplíně 200m znak (2:03,29) – postup z 6. místa do OPEN FINÁLE, za rok 2018 patří Michalovi v disciplíně 200m znak celkové 9. místo v ČR, vítězství v hlavních závodech v Havířově, Kopřivnici a Plzni

Navrhující oddíl: Sportovní klub Kopřivnice, z.s.



25. Nikola Chovanečková

Rok narození: 2005

Odvětví: triatlon – aquatlon

Charakteristika: 1. místo na Mistrovství ČR v aquatlonu (plavání, běh): 1. místo na Karvinském aquatlonu ČP, 1. místo na Moraviaman Neo Run aquatlonu, 1. místo na ValACHYMAN TRIATLONU, 1. místo na Dětském albrechtickém aquatlonu, 1. místo na Olomouckém aquatlonu

2. místo na Šumperském dětském triatlonu, současně úspěšně reprezentuje Klub v plavání – je krajská přebornice v disciplíně 100m polohový závod (1:11,67) a na MČR třináctiletých obsadila 8. místo v disciplíně 200m prsa (2:52,87), Svými výkony se Nikola kvalifikovala a účastnila seniorského MČR v plavání

Navrhující oddíl: Sportovní klub Kopřivnice, z.s.