Bylo jasné, že půjde o každý metr a míč, i tak byl možná první poločas ještě vypjatější, než se čekalo. Okolo desáté minuty si Plzeňští vytvořili čtyřbrankový náskok, který však měl jepičí život a Kopřivničtí jej bleskově vymazali. Velké emoce pak rozpoutala sedmnáctá minuta. Domácí Gřes nejprve vyrovnal střelou mezi brankářem a tyčí na 9:9. Alespoň tedy na chvíli. Poté se totiž branka řešila u stolku časoměřičů a nakonec nebyla uznána.

„Rozhodčí to odůvodnili tak, že to neviděli a že je v síti díra, mělo to projít za brankou. Přitom já jsem ten gól viděl, bavil jsem se o tom i s gólmanem, který říkal, že to šlo mezi jeho nohou a tyčkou,“ kroutil o poločasovém rozhovoru pro televizní kamery Jan Gřes.

Kopřivnické kontroverzní moment možná trochu rozhodil, naopak Talent začal získávat půdu pod nohama. Atmosféra houstla i nadále, za stavu 10:14 viděl žlutý kartónek za protesty kopřivnický kouč Lubomír Veřmiřovský. Při odchodu do kabin svítil na tabuli stav 12:17 pro favorizovanou Plzeň. „Něco podobného se nám stalo s Jičínem, neuznaná branka nás rozhodila. Snažili jsme se to hodit za hlavu, myslím si, že si s tím kluci dokázali poradit a zápas to až tak nepoznamenalo,“ poznamenal domácí stratég.

Domácí tedy ve druhém poločase potřebovali pořádně zabrat, aby odvrátili konec sezony. Favorit si ale své vedení nejenže hlídal, ale dokonce i navyšoval až na 16:24. Domácí lavička kontrovala timeoutem a něco se zlomilo. Do branky putoval brankář Admella Izard, který svou klec doslova začaroval, navíc své spoluhráče vysílal do rychlých útoků. Obraz hry se zcela změnil, Kopřivnických najednou bylo plné hřiště a plzeňský náskok se smrskával. Dvě minuty před koncem poslal Marek Bukovský domácí dokonce do vedení sedmičkou. Stejný hráč přidal ze stejné herní situace deset vteřin před koncem také pojistku a domácí hráči a funkcionáři doslova explodovali radostí.

A není se čemu divit.

„Hráli jsme i dál svou hru, pořád jsme dobře bránili. Postupně jsme vytáhli obranu na Škvařila, s čímž si Plzeň neuměla poradit. Jsme šťastní, chtěli jsme ukázat, že nejsme horší, ve druhém poločase se k tomu přidal výborný výkon brankáře Admelly, který také výborně podporoval rychlé útoky,“ řekl šťastný Lubomír Veřmiřovský. Další šichta jeho borce čeká už v neděli od jedenácti hodin, Kopřivnice bude chtít výhru potvrdit a vynutit si pátý zápas, který by se hrál v Plzni.

Kopřivnice – Plzeň 28:26 (12:17) Stav série: 1:2.

Nejvíce branek: Bukovský 9/6, Střelec 9, Gřes 3 – Tonar 7/5, Škvařil 6, Douda 5. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 8/7 – 5/5. Vyloučení: 5:7.

Kopřivnice: Chalupa, Admella Izard, Žingor – Doležel, Střelec, Jan Gřes, Fulnek, Hardt, Petřík, Hanus, Jonák, Ježek, Bukovský, Brito Benítez, Polcar. Trenér: Lubomír Veřmiřovský