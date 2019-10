Ani na třetí pokus to nevyšlo. Basketbalový Nový Jičín stále čeká na domácí výhru, naposledy padl se zatím stoprocentním Zlínem, když mu nevyšla hlavně první čtvrtina zápasu, kterou prohrál o deset bodů.

„Řekl bych, že jsme měli vůči soupeři až příliš respektu, nedali jsme do toho žádnou energii a měl jsem pocit, že celý první poločas vypadal, jako že jsme smíření s tím, že prohrajeme,“ litoval nepovedené první poloviny zápasu trenér Nového Jičína David Hájek.

„Pak se to malinko zlepšilo, ale Zlín je zkušený. Když potřeboval, tak dal trojku, takže nám nedal moc naději. Pořád to bylo o osm a více bodů,“ připustil Hájek, že na obrat jeho tým příliš pomýšlet nemohl.

S bilancí jedné výhry a pěti porážek patří Novému Jičínu v desetičlenné tabulce deváté místo. „Máme hodně zraněných, asi pět nebo šest hráčů nemohlo nastoupit. Cítíme, že je někde něco špatně, v hlavách zůstává, že nám to nejde,“ uvedl Hájek. „Pomohlo by nám, kdybychom i třeba hráli špatně, ale vyhráli. To pomůže více, než když máme v zápase třeba desetiminutové povedené úseky, ale stejně prohrajeme,“ doplnil.

Nový Jičín se v příštím kole utká s týmem Basket Opava 2010, který má na kontě jen jedno vítězství. „Je to jeden ze soupeřů, které bychom chtěli porážet,“ věří Hájek ve zlomení černé série.

NOVÝ JIČÍN – SKB ZLÍN 69.85 (16:26, 15:16, 21:26, 17:17)

Nový Jičín: Urbánek 17, Pindroch 17, Lyčka 16, Jakubu 5, Valigura 5, Panák 4, Klímek 3, Kelar 2, Týml. Trenér: Hájek.

Rozhodčí: Holubek, Fanta. Trojky: 6:11. Doskoky: 38:41. Zisky: 5:11. Bloky: 2:2. Ztráty: 15:9. Asistence: 14:17.