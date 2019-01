Basketbalisté Nového Jičína si připsali druhou venkovní prohru v řadě, tentokrát nestačili na klub BC Vysočina, se kterým prohráli i přes zlepšený výkon ve druhém poločase 72:79. V tabulce je Nový Jičín tři kola před koncem základní části na pátém místě.

Archivní snímek. | Foto: Archiv Deníku

Začátky zápasů prostě Novojičínským nevycházejí. A to zejména u venkovních zápasů, to už je doslova obehraná písnička. Ani zápas v Jihlavě proti místní Vysočině nebyl v tomto směru jiný, Nový Jičín musel už po první čtvrtině dohánět šestibodovou ztrátu a po poločase prohrával o bodů čtrnáct.

„Úplný vstup do zápasu jsme špatný ale neměli,“ řekl trenér Nového Jičína David Hájek po utkání. „Jenomže nás potom položil konec prvního poločasu, tam jsme nabrali velkou ztrátu. Ve druhém poločase jsme se pak jako tradičně museli dotahovat.“

To se také povedenou třetí čtvrtinu Novému Jičínu povedlo, dokonce jednu dobu v jihlavské hale svítilo nerozhodné skóre. „Jenže oni pak dali dva docela šťastné koše po sobě a už se nám nepodařilo nepodařilo to otočit. Dotahování ztrátu nás stálo mnoho sil,“ konstatoval Hájek. „Dokud nezačneme hrát první poločasy slušně, nebude to venku stačit nikdy.“

Proč Novému Jičínu začátky venkovních utkání tak nevycházejí, to je velkou záhadou a netuší to ani trenér Hájek. „Nevíme si s tím bohužel rady. Nevíme, jestli to je cestou nebo že nám prostě mnohem lépe vyhovuje domácí prostředí… Zkusili jsme lepší rozcvičení, horší, přijet dřív i později. Pořád něco zkoušíme, ale zatím to není dobré. Stává se nám bohužel od začátku sezóny, že nám venku jedna čtvrtina někde ulítne a pak to honíme jako slepici. A bohužel se nám ji nedaří chytit.“

Tři kola před koncem patří Novému Jičínu v tabulce 1. ligy páté místo s bilancí sedmi výher a osmi porážek. Příště se Novojičínští utkají doma s ostravskými Snakes. „Je to hodně důležitý zápas, jestli ještě chceme pomýšlet na horní polovinu tabulky. Doma musíme teď dva zápasy vyhrát, jiná cesta není,“ ví Hájek, že jeho mužstvo už musí zabrat. V předposledním kole se pak Nový Jičín utká s Olomoucí a základní část uzavře doma se Zlínem.

BC VYSOČINA – BC NOVÝ JIČÍN 79:72 (22:16, 19:11, 15:25, 23:20)

Trojky: 6:6. Doskoky: 40:35. Asistence: 21:13. Zisky: 10:2. Bloky: 0:1. Ztráty: 3:15. Diváci: 100.

Nový Jičín: Janík (21), Jakubu (20), Pindroch (10), Kelar (9), Szarowski (6), Choleva (5), Klímek (1), Omaník.

Petr Sumbal