Letošní zima lyžařům vůbec nepřeje a své o tom ví také novojičínský Lyžarský klub Svinec. Lyžařský areál na Svinci spustil provoz až 30. ledna.

Ilustrační foto | Foto: archiv klubu

„Takovou zimu opravdu nepamatuji. Loni i předloni jsme začínali lyžovat kolem Silvestra a letos až na konci ledna. Opravdu nejsme schopni dosněžit, když není mráz. Snažíme se využít každý i sebemenší mráz k zasněžování, ale mráz ne a ne a ne," informoval trenér novojičínských lyžařů Roman Toška.

Lyžařský klub Svinec má kolem padesátky členů a závodění se věnuje čtrnáctka z nich. „Lyžaře máme od přípravky, přes žáky, juniory a dospělé. Jako všude je problém s trénováním i u nás. Největší základna je v nejmladší kategorii 6 - 10 let, a v patnácti odchodem na školy a finanční náročností tohoto sportu se řady závodníků zužují. V nejmenší kategorii máme osm lyžařů, v žácích čtyři, v dorostencích taktéž čtyři a v dospělých dva lyžaře." vysvětloval trenér novojičínských lyžařů. Spolu s ním se trénování mladých lyžařů věnují ještě Kateřina Tošková a zdejší odchovanec Martin Rýc.

„Samozřejmě mimo zimní absolvují lyžaři i letní soustředění, které stupňuje hlavně před a mezi výjezdy na ledovce. Nedílnou součástí letní přípravy jsou celkem náročné výlety na kolech v horském terénu," řekl dále trenér Lyžarského klubu Svinec, který má v klubu mladé lyžaře z Nového Jičína a blízkého okolí.

Když počasí nepřeje

Lyžaři novojičínského klubu tak kvůli nevlídnému počasí nestihli vše, co měli v plánu. „Větší děti jezdí republikové závody, kde jsme se umístil někde kolem dvacátého místa z celkového počtu šedesáti účastníků, což není špatné. Dobře si vedla například Nela Válová. Dále pak objíždíme závody Madeja cupu, které jsou určeny dětem od předškolního věku až do dvanácti let. Závodů mělo být odjetých už šest, ale odjely se pouze dva. Nejmenší lyžaři se umístili kolem pátého místa, starší kolem dvacátého, což je taky pěkné," sdělil dále Roman Toška.

Lyžaři novojičínského klubu se účastní rovněž regionálních závodů, jenž se konají v okolních střediscích, např.Tošovicích nebo Kopřivnici, na kterých pravidelně sbírají přední umístění. Před nedávnem pořádal novojičínský Lyžařský klub závody v obřím slalomu pro několik kategorií od nejmenších lyžařů až po dospělé. Závod byl rozdělen pro registrované a neregistrované závodníky.

„Dělá se to už tak na většině závodů. Je rozhodně lepší, aby se závoďáci nepotkali s neregistrovanými lyžaři," dodal Roman Toška.

O závodě v obřím slalomu, který pořádal Lyžařský klub Svinec a dalších úspěších novojičínských lyžarů se více dočtete za týden.