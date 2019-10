Česká republika pojede v sedmičlenném složení a v nominaci opět nechybí ani dva zástupci Nového Jičína: Jaromír Bělunek – předseda a trenér místního klubu armwrestlingu, a také jeho svěřenec a velký talent Adam Číp, který si před půl rokem přivezl z mistrovství Evropy bronzovou medaili.

„Na MS jsme daleko více připraveni, než jsme byli na ME. Pilně jsme trénovali i přes léto. Jelikož náš klub je na severní Moravě velice známý, tak jsme byli zvaní na různé exhibice, akce, soutěže,“ říká Jaromír Bělunek. „Můžu říct, že letošní rok byl velice úspěšný,“ pokračuje Bělunek. „Máme v klubu přísun nových členů, zejména juniorského věku. Hlavně velké díky patří městu Nový Jičín, bez jeho finanční pomoci by bylo dost těžké absolvovat tyhle světové soutěže, a také extraligovou soutěž Novojíčínska Tlapa, kterou jsme pořádali ve spolupráci Svč Fokus a města začátkem léta,“ zdůrazňuje.

„Na závěr bych rád poděkoval všem, co nám fandí, podporují nás nejen na internetových stránkách (Armwrestling TJ Nový Jičín). Hodně nás to motivuje a my se vynasnažíme reprezentovat nejenom naše krásné město Nový Jičín, ale i náš stát,“ dodal Jaromír Bělunek.