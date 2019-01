Nový Jičín - V minulých týdnech se ve všech deseti oblastech České republiky uskutečnilo 1. kolo Mistrovství České republiky družstev v plavání pro rok 2011. „Naši muži i ženy si v Krnově vybojovali postup do semifinále,“ hodnotila předsedkyně Plaveckého klubu Nový Jičín Pavlína Skřičková.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Na řadě bylo 2. kolo Mistrovství ČR družstev. Osm nejlepších družstev Moravy, mezi nimi i novojičínští muži a ženy, soupeřilo ve Zlíně a osm nejlepších družstev Čech v Praze. Z těchto semifinálových bojů postoupilo osm nejlepších družstev mužů a žen z ČR do finále, které se uskuteční příští víkend v Brně.

„V loňském roce jsme se umístili mezi muži na skvělém 13. místě, letos se naši muži opravdu vytáhli a skončili na historickém 10. místě. Naše ženy obsadily konečné 16. místo,“ prozradila Skřičková a dodala: „Je zde nutné připomenout počty klubů v klasickém plavání v ČR. K dnešnímu dni se plaváním zabývá celkem148 klubů, z toho pouze 62 družstev mužů a 56 družstev žen se zapojilo do těchto bojů. Z tohoto hlediska je to pro nás obrovský úspěch a našim oběma družstvům za to patří dík.“

Z moravských klubů se právě před Nový Jičín dostala družstva mužů z Komety Brno, Ostravy, Krnova a Zlína. „Všem patří ještě jednou poděkování za výbornou reprezentaci našeho klubu, ale i města Nového Jičína,“ uzavřela Pavlína Skřičková.