Basketbalisté Nového Jičína neprožívají povedený vstup do play-out. Poslední prohra na palubovce béčka Nymburka 69:86 byla už třetí v řadě. Přesto se Nový Jičín drží na druhém místě tabulky a sestupové starosti by mít neměl.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Utkání v Nymburku bylo dlouho poměrně vyrovnané a v podstatě až do závěrečné čtvrtiny otevřené na obě strany. „Dlouho jsme se statečně drželi, nepředváděli jsme špatnou hru,“ přemítal trenér novojičínských basketbalistů David Hájek. „Kdybychom se vyvarovali pár zbytečných, ale fatálních chyb, tak bychom mohli první poločas vyhrát možná i o deset bodů a dodalo by nám to lepší startovací pozici do druhého poločasu.“