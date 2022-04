Nebyl to hezký zápas, věděl král Oktagonu Kozma. Kníže: Mít titul, skončil bych

Kozmovi příznivci byli ve druhé největší hale v republice hodně slyšet, zaplnili totiž velkou část sektoru A4. Fandění si ale v cestě za svými výhrami užili i Matěj Peňáz, či Filip Macek. Mezi oblíbence publika se však zařadil i zahraniční bojovník, Němec Christian Jungwirth.

„Bylo to bezva, super, vůbec nevím, co k tomu mám říct. Skvělý pocit, že mám v Česku a na Slovensku takovou podporu. Nečekal bych, že když vejdu do haly, strhne se takový povyk. Moc všem děkuji,“ nechal se slyšet.

Jak atmosféra během sobotního večera v Ostravar Aréně vypadala, můžete nasát v naší obsáhlé fotogalerii na snímcích fotografa Deníku Pavla Netoličky. Najdete se?