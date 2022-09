„Moc jsme si užili atmosféru. Diváci nás podporovali a to nás hnalo dopředu. Jízda to nebyla stoprocentní, ale byl to náš první závod v sezoně,“ zářila štěstím sourozenecká dvojice z Nymburku po závodě. Brity Phebe Bekker a Jamese Hernandeze talentovaní Češi porazili s téměř sedmnáctibodovým náskokem, bronz získal japonský pár Nao Kida a Masaya Morita (149,66).

„Víme, co v sezoně ještě můžeme zlepšovat a na co se zaměřit v tréninku,” shodli se Kateřina a Daniel Mrázkovi. Jejich další start v seriálu bude za měsíc v italském městě Egna, kde budou bojovat o postup do finále Grand Prix juniorů 8. až 11. prosince v italském Turíně.

V dalších kategoriích si z Ostravy odvezli zlaté medaile japonský junior Nozomu Yoshioka, v soutěži dívek jeho krajanka Mao Shimada a americká sportovní dvojice Sophia Baram - Daniel Tioumentsev.

„Samozřejmě nás nadchl především závěr,“ usmíval se po České brusli 2022 Stanislav Žídek, předseda Českého krasobruslařského svazu a pořádajícího BK Ostrava. „Po olympijských hrách jsme výrazně omladili tým, první vlaštovky dobrých výkonů se zde objevily. Máme v naší základně spoustu mladých talentů a věřím, že se v budoucnu i v dalších kategoriích vrátíme do vyšších pozic,” zhodnotil vystoupení české výpravy.

Na domácím ledě se představili i dva junioři - patnáctiletý Damián Malczyk obsadil 13. a čtrnáctiletý Vojtěch Warisch (oba BK Ostrava) 19. místo. „Měl jsem perfektní úvod volné jízdy, ale jak rychle to dobře začalo, tak to rychle i skončilo. Přišly pády, chybičky a nebyla to čistá jízda, jak jsem chtěl. Vidím však potenciál a budu makat, aby to příště bylo už jen a jen lepší,“ řekl Damián Malczyk po svém druhém startu v Grand Prix juniorů. Vloni v rakouském Linci byl sedmnáctý.

První letošní zastávka GPJ byla ve francouzském Courchevelu, po Ostravě pokračuje seriál v lotyšské Rize.

Česká brusle 2022, závod Grand Prix juniorů:

Junioři: 1. Nozomu Yoshioka (Jap.) 219,68, 2. Nikolaj Memola (It.) 214,11, 3. Andreas Nordeback (Švéd.) 212,37, … 13. Damián Malczyk 129,27, 19. Vojtěch Warisch 103,83, 21. Matěj Klesal (všichni ČR) 93,96.

Juniorky: 1. Mao Shimada (Jap.) 212,65, 2. Minsol Kwon (Korea) 189,37, 3. Ikura Kushida (Jap.) 177,02, … 20. Kateřina Hanušová 113,07, 23. Michaela Vrašťáková 109,85, 28. Lucie Datlová (všechny ČR) 94,26.

Taneční páry: 1. Kateřina a Daniel Mrázkovi (ČR)176,26 bodu, 2. Phebe Bekker - James Hernandez (Brit.) 159,55, 3. Nao Kida a Masaya Morita (Jap.) 149,66, … 11. Natálie a Filip Blaasovi 129,19, 16. Andrea Pšurná - Jáchym Novák (všichni ČR) 102,11.

Sportovní dvojice: 1. Sophia Baram - Daniel Tioumentsev 171,36, 2. Cayla Smith - Andy Deng (všichni USA) 140,72, 3. Chloe Panetta - Kieran Thrasher (Kan.) 139,72, … 6. Barbora Kuciánová - Lukáš Vochozka (ČR) 107,03.