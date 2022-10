OBRAZEM: Pohár zůstal v Novém Jičíně, těžký turnaj ovládl domácí Knápek

/FOTOGALERIE/ To byla parádní tečka! Vítězem čtvrtého turnaje, který uzavřel seriál nejvyšší české série KOSTKA stav Czech Discgolf Tour, se stal domácí Jakub Knápek. Na zdolání hřiště v parku Svinec u Nového Jičína během třídenního klání, v němž discgolfisté házeli své disky do košů, potřeboval v 9. ročníku turnaje Moravian Open – Jiří Bílek Memorial 2022 od pátku do neděle proti „paru“ o šest bodů méně.

Moravian Open – Jiří Bílek Memorial 2022 v discgolfu ve Svinci u Nového Jičína vyhrál domácí Jakub Knápek. | Foto: Moravian Open 2022