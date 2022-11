„Volejbal jsem začal hrát až od šesté třídy na základní škole Komenského v Novém Jičíně. Baví mě víc a cítím, že mám větší šanci uspět,“ říká talentovaný mladík s výškou 190 centimetrů a smečařským dosahem 330 centimetrů. Z týmu novojičínských Vlků už to dotáhl do širší juniorské reprezentace Lvíčat, kde patří mezi nejmladší hráče.

„Výhodou je, že sbírám rychleji zkušenosti. A nevýhoda? Je to určitě těžší než v mé kategorii,“ vysvětluje Jan Bradáč. „Jsem opravdu rád, že můžu být členem českého týmu. Během letních prázdnin jsme měli volejbalové kempy a na žádném jsem nechyběl, dva zápasy jsme odehráli proti Polsku,“ líčí talentovaný volejbalista, nastupující na pozicích nahrávače nebo libera.

Nominaci do reprezentace řadí mezi největší dosavadní úspěchy společně s bronzovou medailí z Olympiády dětí a mládeže a 7. místem v extralize kadetů s Vlky Nový Jičín, kde chce dál pokračovat. Jaký je jeho nezapomenutelný volejbalový okamžik? „Výhra v extralize proti Ostravě a postup do finále extraligy,“ usmívá se čtrnáctiletý talent, který má šanci si s juniorským výběrem zahrát i druhou ligu mužů.

Jaké má sportovec z Libhoště plány a sny do budoucna? „Jít na gymnázium do Nového Jičína a hrát co nejlépe volejbal, dostat se do mužské reprezentace a hrát v zahraničí,“ prozrazuje „Bredly“.

Rozhovor připravil: Zbyněk Tomšík.