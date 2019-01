Odry - Karate klub Odry uspořádal uplynulou sobotu tradiční Silesia cup 2012, který se také konal jako Memoriál ing. Petra Šustka. Tento mezinárodní turnaj byl současně nominačním turnajem na mistrovství ČR pro všechny věkové kategorie.

Téměř na 300 závodníků se sjelo do Oder na tradiční Silesia cup, pořádaný oderským klubem karate, aby předvedlo své umění. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Celkem se divákům představilo 292 závodníků z 52 oddílů, z toho ze Slovenska přijelo 26 závodníků ze 6 oddílů. Letos poprvé nedorazili závodníci z Polska.

Za domácí Odry startovalo celkem 7 závodníků, z toho tři, kteří byli na soutěži poprvé. Nejlepším z nich byl Tomáš Motloch na 5.místě v kategorii kumite ml. žáci. Oderská Nikola Martincová obsadila rovněž 5. místo v kategorii kumite dorostenky, a stejně tak na 5. místě skončil Jindřich Ondrušík v kategorii kumite junioři. Domácí Stanislav Hájek, do kterého se vkládaly velké naděje, skončil v jedné z nejobsazenějších kategorií, kumite muži do 75 kg, na 2. místě. „S Chmelárem prohrál svou vlastní chybou o jediný bod. V kategorii muži open (muži a ženy mají kategorii bez rozdílu hmotnosti) vybojoval krásné třetí místo," sdělil předseda Karate klubu Odry Jiří Hájek.

Kopřivnický Zdeněk Marek třetí

Neztratili se ani karatisté z Nového Jičína nebo Kopřivnice. Nejúspěšnější z nich byl kopřivnický Zdeněk Marek, který v kategorii kumite muži do 67 kg obsadil 3. místo. Domácí klub si výsledky svých svěřenců pochvaloval. „Z výsledky jsem jako trenér spokojený. Jsem rád, že si to vyzkoušeli hlavně začátečníci a poznali, jaké to je, postavit se soupeři čelem. Žádné výrazné překvapení se nekonalo, spíš jsem trochu zklamaný z výsledků dorostenců a juniorů. Na závodech šlo poznat, že už netrénují tak intenzivně jako dříve," poznamenal předseda klubu a trenér Jiří Hájek.

I přes malý počet organizátorů, kteří závody připravovali, se i tento ročník Silesia cupu vydařil. „Organizačně jsme to zvládli, podle mě, velice dobře. Až na dvě malá zaváhání, která ale neměla žádný vliv na průběh soutěže," uvedl spokojeně Jiří Hájek. V průběhu celého turnaje rozhodovalo celkem 24 rozhodčích. „Všichni rozhodčí se vzdali části své odměny, kterou předali rodině Petra Šustka," ocenil Jiří Hájek.

Pro úspěšné zvládnutí celého turnaje byla samozřejmě nutná pomoc sponzorů. „Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám pomohli zorganizovat tento mezinárodní turnaj. Bez nich by to přece jenom nešlo," poděkoval závěrem Jiří Hájek.

Z výsledků vybraných kategorií:

Kata starší žákyně (12 13 let): 1. Barbora Bukáčková (Spartak Hradec Králové)…5. Tereza Nováková (Kusengo Nový Jičín)

Kata juniorky (16 17 let): 1. Erika Mačátová (KCK Team), 2. Michaela Bartoňová (Kusengo Nový Jičín), 3. Klára Nováková (Kusengo Nový Jičín)

Kumite mladší žáci (10 11 let, do 30 kg): 1. Martin Hanák (Třebíč)…5. Tomáš Motloch (KK Odry)

Kumite mladší žáci (10 11 let, do 35 kg): 1. Petr Podrábský (Ústí nad Labem)…5. Vojtěch Marek (ASK Tatra Kopřivnice)

Kumite mladší žákyně (7 9 let, do 30 kg): 1. Barbora Baloghová (TJ Start Havířov)…5. Tereza Bartošová (ASK Tatra Kopřivnice)

Kumite starší žáci (do 60 kg): 1. Jan Vobruba (Pardubice)…5. Tomáš Bortel (ASK Tatra Kopřivnice)

Kumite starší žákyně (+ 50 kg): 1. Barbora Bukáčková (Hradec Králové)…5. Tereza Nováková (Kusengo NJ)

Kumite dorostenky (14 15 let, do 54 kg): 1. Petra Vávrová (KCK Team)…5. Nikola Martincová (KK Odry)

Kumite junioři (16 17 let, do 68 kg): 1. Roman Veis (Ústí nad Labem)…5. Jindřich Ondrušík (KK Odry)

Kumite juniorky (16 17 let, do 53 kg): 1. Dagmar Štůralová (KKD Bruntál)…3. Klára Nováková (Kusengo NJ)

Kumite juniorky (16 17 let, + 59 kg): 1. Zuzana Teufelová (Ústí nad Labem)…5. Michaela Bartoňová (Kusengo Nový Jičín)

Kumite muži (do 67 kg): 1. Adam Horváth (Baník Havířov)…3. Zdeněk Marek (ASK Tatra Kopřivnice)

Kumite muži (do 75 kg): 1. Šimon Chmelár (Bruntál), 2. Stanislav Hájek (KK Odry). (dtb)