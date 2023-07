/FOTOGALERIE/ Dvě medaile vybojovali na Evropském olympijském festivalu mládeže EYOF ve slovinském Mariboru atleti Moravskoslezského kraje. Šestnáctiletý Matyáš Zach (Atletika Poruba) obhájil loňské vítězství ze závodu na 110 metrů překážek v Banské Bystrici, sedmnáctiletý desetibojař Daniel Hanzelka (TJ TŽ Třinec) získal stříbro.

„Je to úžasné vyhrát dvakrát za sebou takhle velkou akci,“ řekl pro web olympijskytym.cz Matyáš Zach. Pro zlatou medaili ve Slovinsku si doběhl v čase 13,36 vteřiny. „Ohromně si toho cením. Je to pro mě velká zkušenost do budoucna,“ svěřil se sedmnáctiletý rodák z Ostravy.

Druhého Chorvata Janka Kišaka porazil o tři setiny vteřiny. „Ten běh nebyl uvolněný, ale nakonec jsem to dotáhl a vyšlo to,“ radoval se Matyáš Zach z druhého zlata na EYOF.

O prvenství do poslední disciplíny, běhu na 1500 metrů, bojoval v desetiboji také Daniel Hanzelka. Nakonec skončil druhý se ztrátou 12 bodů na vítězného Poláka Huberta Troscianka. „Je to neskutečně vybojovaná medaile. Ten výkon je naprosto boží. Jinak bych to nepopsal,“ svěřil se po závodě sedmnáctiletý rodák z Nového Jičína, který hájí atletické barvy TJ TŽ Třinec.

Třetího Němce Leona Joela Claira porazil o pouhé dva body, navíc si v Mariboru vylepšil o 260 bodů osobní maximum na 7342 bodů. „Na medaili i na osobák jsem čekal celý rok. Cennější medaili ještě nemám,“ jásal Hanzelka, který

Stříbro přebíral ve vypůjčeném oblečení od kolegů z české reprezentace. „Na mě kromě trenek nebylo nic mého,“ prozradil se smíchem Daniel Hanzelka. Před slavnostním vyhlašováním, které následovalo ihned po soutěži desetibojařů, totiž už nestihl zaběhnout se převléct do šatny, a tak mu vypomohli kamarádi.