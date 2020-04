Důvodem je skutečnost, že kvůli vládním nařízením oddíl musel zrušit akce Josefovský běh Moravským Betlémem. Případné účastníky čeká běh podle mapy po předem určené trati, na níž jsou kódy, které musí, když je najdou, do mapky zapsat.

Mapy je možné vyžádat elektronicky e-mailem u stavitele trati: jurenik@volny.cz nebo pro kategorie B a C lze vyzvednout z knihobudky na začátku Národního sadu u ZŠ Štramberk.

V mapě budou zakresleny kontroly – ty budou na kontrolních stanovištích označené červenobílými papírovými lampionky. Kategorie B obnáší středně náročnou trať v Národním sadu, dlouhou 1,3 kilometru s 10 kontrolami, kategorie C obnáší nenáročnou trať, 1 kilometr dlouhou, s 8 kontrolami, kterou zvládnou i začátečníci nebo menší děti.

Nejnáročnější trať povede od Botanické zahrady na vrchol Bílé hory, bude mít 14 kontrol a měří 3 kilometry. Tratě s roznesenými kontrolami budou k dispozici od neděle 26. dubna od 12 hodin do neděle 3. května do 15 hodin. Účastníci by s sebou měli mít tužky a roušky.