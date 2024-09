Už v sobotu 28. září si Kopřivnice připomene 70 let od prvního závodu ploché dráhy ve městě. Místní klub proto zve všechny příznivce, aby se po ničivých povodních přišli odreagovat zajímavou sportovní podívanou.

V Kopřivnici se pojede finále 1. ligy družstev, a bude to skvělý zážitek, neboť poslední kolo ligové soutěže nabídne boj o celkového vítěze.

Kopřivnický tým nasadí co nejsilnější sestavu včetně druhého nejlepšího jezdce České republiky Jana Macka.

„K oslavě 70 let máme připravený bohatý doprovodný program během závodu, který vyvrcholí hudebním večerem s rockovou skupinou v prostorách depa a celou akci zakončí slavnostní ohňostroj. Všechny srdečně zveme do ochozů a zároveň na po-závodní oslavu s hudbou, jídlem a pitím, setkáním s bývalými i současnými jezdci či vedením klubu,“ pozval diváky do Kopřivnice Tomáš Wanke, předseda klubu AK Plochá Dráha Kopřivnice v AČR.

Start celého programu je ve 13 hodin, kdy se otevřou brány stadionu pro diváky. Tréninky začínají ve 13:30.

Slavnostní nástup, který bude tentokrát o něco delší a slavnostnější, začíná ve 14 hodin.

Divákům se představí bývalí kopřivničtí závodníci jako Miloš Duda, Luboš Volín, Zdeněk Matula, Adrian Rymel, Zdeněk Tesař a další.

Start první jízdy 1. ligy družstev je v plánu cca v 15 hodin.

Mezi jednotlivými sériemi jízd čeká diváky bohatý doprovodný program. Opět nebude chybět Fanshop stánek s upomínkovými předměty našeho klubu (trička, hrníčky, plakáty, šály, odznaky) a limitovaná edice triček z loge 70 let.

Ve společenské místnosti v tribuně bude probíhat malá výstava historických fotek, motocyklu a plochodrážní výbavy z let minulých.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Pryček zoom_in Finále Mistrovství České republiky jednotlivců, 4. srpna 2024, Kopřivnice.

Po odjetí celého závodu a dekorování vítězů (cca 17 hodin), se vše přesune do depa, kde proběhne posezení s bývalými závodníky, vedením klubu či jezdci současnými. V prostorách depa bude probíhat i hudební podvečer, pochopitelně přístupný všem divákům a fanouškům kopřivnické ploché dráhy.

Oslava 70 let našeho klubu vyvrcholí slavnostním ohňostrojem ve 22 hodin.

Vstupné na téměř celodenní akci činí 200 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Program

13:00 Otevření stadiónu pro diváky

13:30 Trénink jezdců

14:00 Slavnostní nástup včetně legend kopřivnické ploché dráhy

15:00 Start závodu 1. - 17 jízda (mezi jízdami doprovodný program)

17:00 (cca) - Vyhlášení vítězů

17:30 Oslava 70 let v depu (hudba, jídlo, pití, pokec)

22:00 Slavnostní ohňostroj