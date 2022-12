„Byl o něho velký zájem, startovat bude šestnáct dvojic a už je plně obsazený zajímavými lidi. Všichni se na to těšíme,“ prozradil Aleš Richter, předseda pořádajícího Padel Clubu Ostrava. „Bude to křest ohněm, protože hala má vysoké stropy a není vytápěná. Vyzkoušíme, co lidé vydrží,“ poznamenal se smíchem.

„Během hry se zahřejí, navíc bude připraven stan s ohřívači, kde si mezi zápasy mohou odpočinout v teple. Důležité je, že tam nefouká ani neprší,“ dodal.

Zájemci z řad veřejnosti kurty na padel, což je raketový sport s míčkem, který je kombinací tenisu a squshe, otestovali v minulých dnech. „Říkali, že je tam zima, ale nikdo si extrémně nestěžoval. Všechny upozorňujeme, že je třeba se obléct. Když začnete hrát, zahřejete se pohybem a přestanete to vnímat. Pak můžete jít do tepla do šaten nebo do vestibulu vedlejší haly,“ vysvětlil.

„Prostředí v Trojhalí je moc krásné a industriální, tak obrovskou halu s vysokými stropy při dnešních cenách energií není možné vytopit. Upozorňujeme na to dopředu a všichni s tím počítají. Zatím byli lidé z kurtů nadšení,“ potěšila ho vytíženost nového sportovního stánku.

„Sám jsem byl překvapený, že jsou pravidelně vytěžované. Volno je v dopoledních hodinách, kdy lidé chodí do práce nebo do školy, ale s tím jsme bojovali i na venkovních kurtech. Tyhle časy chceme nabídnout školám a organizacím za zvýhodněnou cenu,“ uvedl s tím, že vše funguje přes rezervační systém Trojhalí je, kde je pro ty, kteří nemají vybavení, i možnost zapůjčení raket.

„V minulých letech končila sezona na podzim a lidé si do jara museli najít jinou aktivitu, teď mohou hrát padel celý rok i přes zimu,“ spokojeně konstatoval Aleš Richter. Smlouvu s Trojhalím má klub do března 2023. „Jsme domluveni, že pokud bude zájem, mohou tam oba mobilní kurty zůstat celoročně,“ prozradil.

Proč by si podle něj měli lidé padel, který vznikl před šedesáti lety v Mexiku a dnes se v něm bojuje o tituly na mistrovství světa i Evropy, vyzkoušet? „Je super, že ho může hrát každý bez omezení věku i celá rodina s dětmi,“propaguje svůj oblíbený sport.

Pro diváky je vstup na sobotní turnaj Padel Cup v Trojhalí zdarma.