O účasti v poháru EHF bylo po intenzivních jednáních s partnery definitivně rozhodnuto ve čtvrtek dopoledne. To, že se sport nedá provozovat bez financí, všichni fanoušci zajisté vědí. A u evropských pohárů to platí dvojnásob. Právě jejich zajištění bylo v této době velkým úkolem pro vedení klubu. Členové klubového vedení museli podstoupit mnoho jednání, které nakonec pomohly klubovou pokladnu pro evropské poháry naplnit. Není tajemstvím, že zajištění této soutěže je totiž finančně velmi náročné. Navíc ze všech klubů, které připadaly v úvahu, je právě Island jedna z nejvzdálenější destinací, což v této době s sebou přineslo řadu komplikací.

Bez mimořádné podpory firmy ISMM by to však nešlo. Především díky ní se po 26 letech mohou všichni fanoušci těšit na atraktivní souboje poháru EHF. „Chtěl bych především hrozně moc poděkovat Miloši Cváčkovi za firmu ISMM Group, která nám vyšla vstříc. Především díky ní bude možné tento pohárový zápas v Kopřivnici uskutečnit. Proběhlo spoustu jednání a bohužel ne každý partner se k tomu postavil čelem, ale můžu říct, že stejně jako nás firma ISMM nejvíce podpořila v té nejtěžší době covidové, tak mám ohromnou radost, že se stejně zachovala i v poháru. Bez ISMM by opravdu nebylo možné, aby se v Kopřivnici tento pohár po 26 letech uskutečnil. Stálo to mnoho času a úsilí, ale hlavně bych byl rád, kdybychom zaplnili halu a odehráli špičkový zápas ve špičkové atmosféře. Bylo by to poděkování všem firmám, které se do toho zapojily,“ řekl Lubomír Veřmiřovský, trenér a předseda KH ISMM Kopřivnice v jedné osobě.

Kopřivnice naposledy kráčela pohárovou Evropou v letech 1993 až 1995. Přičemž rok 1992/93 byl nejúrodnějším rokem v historii kopřivnické házené, prvoligový celek KH Tatra Kopřivnice získal titul mistra ČR, stal se vítězem Českého poháru a účastníkem Pohárů mistrů evropských zemí (dnes Liga mistrů). V roce 1993 se Kopřivnice v PMEZ utkala v prvním kole s islandským celkem Valur Reykjavík. Obě utkání však odehrálo družstvo mužů kvůli chybějícím financím na Islandu. Po zisku mistrovského titulu v sezóně 92/93 se ještě kopřivnická házená pohybovala v následujících dvou sezónách na výsluní nejvyšší soutěže, v sezoně 93/94 získali kopřivničtí házenkáři stříbrné medaile a právo startu v Poháru EHF, ve kterém začali proti litevskému týmu Maistas Klaipeda. Ve druhém kole pak Kopřivnice narazila na tehdejší slavný celek Granollers Barcelona, ve kterém se pohybovaly takové hvězdy jako například olympijský vítěz z Los Angeles a bronzový ze Soulu Veselin Vujović. V sezoně 94/95 ještě Kopřivnice brala bronz a naposledy se představila v evropské pohárové soutěži City Cup, tedy pohár měst.