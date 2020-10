Poněkud překvapivého lídra má po pěti odehraných kolech házenkářská extraliga. Kopřivnice se nezalekla náročného losu, o body obrala favority celé soutěže a po zásluze se vyhřívá na čele tabulky. Lví podíl na tom má produktivní spojka Patrik Fulnek.

Patrik Fulnek, opora kopřivnické házené | Foto: Externista

Ten stihl v pěti odehraných utkáních nastřílet hned třiatřicet branek a především jeho góly táhnou výběr Lubomíra Veřmiřovského. „Sám se divím, kde se to ve mně bere,“ usmívá se pětadvacetiletý reprezentant. „Je to ale zásluha celého týmu. Cítím se dobře, jsem rád, že týmu mohu góly pomoct. Předtím jsem sice tolik branek nedával, ale když máte nahrávky nebo dobře bráníte a góly dá někdo jiný, tak je to ve výsledku jedno,“ ví opora KH ISMM Kopřivnice.