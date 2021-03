Šestadvacetiletý gólman během několika desítek sekund zlikvidoval hned tři sedmičky v řadě, čímž soupeře hodně nalomil. Naopak Kopřivničtí byli na koni, na jejich dalších pět gólů Hranice nenašly odpověď a bylo po zápase. „Je jasné, že tohle soupeře zdeptá. Nás to naopak nakoplo a brzy jsme rozhodli,“ usmívá se klíčový muž nedělního vítězného utkání, kterým si Kopřivnice definitivně zajistila účast ve vyřazovacích bojích.

Petře, jak jste viděl první poločas? Hranice v něm spáchaly spoustu dvouminutových faulů, předpokládám, že vám to hodně pomohlo…

Souhlasím. My jsme věděli, že hrajeme o play-off, tlak na nás asi byl trošku větší. Měli jsme to v hlavách, trošku nás to možná svazovalo, nicméně jsme se dostali do vedení, což bylo důležité.

V poločase jste vedli o tři branky a věděli jste, že vás výhra posune do play-off. Co jste si říkali v kabině? Snažili jste se navzájem uklidňovat?

Přesně tak. Říkali jsme si, že i nadále musíme hrát svou hru a že jsme v zápase lepší. Věděli jsme, že musíme především zachovat chladnou hlavu a makat až do konce zápasu. Bylo nám jasné, že musíme na palubovce nechat všechno.

Po pěti minutách druhého poločasu přišly vaše velké chvíle, tři po sobě jdoucí chycené sedmičky se jen tak nevidí. Bylo to štěstí, nebo jste tušil, kam by střely mohly letět?

(usměje se) Přiznám se, že jsem videa viděl, takže jsem tušil, kam by to mohlo jít. Nicméně je to ale samozřejmě štěstí, tři chycené sedmičky během jednoho útoku, to už je extrém. Kromě videí jsem ale znal i střelce, nějaký ten pátek už proti ním hraji.

Myslíte, že jste svými zákroky soupeře nalomil? Následovalo totiž hned pět kopřivnických branek bez odpovědi, po kterých už nebylo co řešit…

Jo, stoprocentně. Pro soupeřovu psychiku to určitě byla velká rána, šlo vidět, že už Hranice byly zlomené. I mě tohle pomohlo, když člověk přijde do branky a chytí tři sedmy, posune ho to úplně jinam v hlavě a najednou si věří. Střely jsou pomalejší a brankář má pocit, že je rychlejší.

Letos jste toho zatím moc neodchytal, teď jste dostal příležitost i díky zranění Marka Žingora. Věříte, že bude šancí přibývat?

Doufám v to. Marek teď měl nějaké zdravotní problémy, takže jsme tam zůstali já a Igy (Ignasi Admella Izard, pozn.), který na jaře chytl formu jako blázen, chytal výborně. Já jsem dostal teď příležitost a zápas mi vyšel, za což jsem rád. Pokud přijde další šance, budu se ji rozhodně snažit chytit za pačesy a využít.

V posledním kole hrajete v Lovosicích a stále ještě nevíte, na koho ve vyřazovacích bojích narazíte…

Určitě v zápase budeme chtít vyhrát. Různé spekulace ohledně toho, s kým bychom hráli v play-off mohou být hodně zrádné. Navíc v první trojce jsou všechno top týmy, mezi Karvinou, Duklou a Plzní si člověk nevybere. Chceme si výhrou udělat psychickou pohodu a uvidíme, koho pak dostaneme.