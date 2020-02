Dvojnásobná wimbledonská vítězka, která se úspěšně vrátila na kurty po vážném zranění ruky z přepadení z prosince 2016, získala trofej ve tvaru skleněného "V" za rok 2019.

"Sport mi přinesl spoustu dobrého i zlého, hlavně dobrého, a nečekala jsem, že bych tady mohla stát a dostat cenu Věry Čáslavské. Je to odměna za dřinu a všechno. Jsem ráda, že ta cena vznikla," řekla Kvitová, letošní čtvrtfinalistka grandslamového Australian Open, na dnešním ceremoniálu v sídle Českého olympijského výboru.

Ocenění je pojmenováno po sedminásobné olympijské vítězce Čáslavské, která byla výjimečnou sportovkyní i silnou osobností společenského života. "Pro mě byla inspirativní tím, jak bojovala ve sportu i v životě. Vždycky z ní sršela spousta energie a to si myslím máme trošku společného," řekla devětadvacetiletá Kvitová.

Jako první si nejmladší cenu Českého olympijského výboru převzala před šesti lety kajakářka Štěpánka Hilgertová, loni byla laureátkou slalomářka Šárka Strachová. "Petro, blahopřeji k ceně, která je nejen za sportovní výkony, ale především za to, co jsi dokázala v životě a jaká jsi bojovnice," řekla ve video pozdravu Strachová.

Svými výsledky s tenisovou raketou se Petra Kvitová už dávno zapsala do dějin. Čerstvá laureátka Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu by si přála, aby byla jednou vnímána jako čestná a udatná. "Chtěla bych inspirovat postojem fair play a být vnímána jako bojovnice, která si myslím, že jsem, a zjistila jsem to i mimo kurt. Byla bych ráda, kdyby si lidi jednou pamatovali, že jsem nikdy nic nevzdávala," řekla Kvitová novinářům.

Už nyní je ale jasné, že její přání bude naplněno. Důkazem budiž, že už osmkrát dostala na okruhu WTA od hráček cenu Karen Krantzckeové za fair play a příkladné vystupování na kurtu i mimo něj. A za bojovnost se jí přezdívá Lvice.

K tématu

Přehled laureátek Ceny Věry Čáslavské:



2014 - Štěpánka Hilgertová (vodní slalom), 2015 - Naďa Knorre (předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu), 2016 - Věra Růžičková (sportovní gymnastika), 2017 - Barbora Špotáková (atletika), 2018 - Šárka Strachová (sjezdové lyžování), 2019 - Petra Kvitová (tenis).